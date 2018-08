Discord Bakal Jualan Game

Discord berencana menjual game langsung ke penggunanya. Minggu lalu, perusahaan itu mengumumkan bahwa mereka merilis versi beta dari toko game-nya ke 50 ribu pengguna Kanada, yang akan dipilih secara acak.Beberapa game yang tersedia di toko itu antara lain Saints Row: The Third, Metro: Last Light Redux, Super Meat Boy, Hollow Knight dan Starbound. Game-game yang tersedia di Discord akan dipiih oleh karyawannya dengan tujuan untuk menciptakan kesan "toko lokal" yang berisi game-game pilihan.Selain itu, Discord juga berencana untuk menyediakan game-game yang tersedia secara eksklusif di Discord selama 90 hari serta fitur universal library. Fitur universal library memungkinkan pengguna Discord untuk meluncurkan game yang ada di komputer mereka langsung dari Discord.Discord belum bisa menyaingi perusahaan raksasa seperti Steam. Namun, CMO Eros Resmini berkata pada The Verge bahwa toko di Discord akan lebih fokus pada pengalaman bermain bersama.Para pengguna Discord akan bisa bermain bersama dengan teman-teman yang memiliki game yang sama, tidak peduli dimana mereka membeli game tersebut."Tujuan kami dengan Discord adalah mendekatkan para pemain -- bukan untuk memecah belah atau menambah masalah untuk bermain bersama dengan teman," kata Resmini."Discord telah menjadi rumah bagi banyak gamer yang menggunakannya untuk berkomunikasi dengan teman-teman setiap hari -- sebagian pengguna seolah-olah hidup di Discord."Para pengguna yang berlangganan Nitro, yang akan tersedia dengan harga USD5 (Rp73 ribu) per bulan atau USD50 (Rp730 ribu) per tahun, akan mendapatkan akses ke kumpulan game yang berbeda yang dipilih oleh Discord.Semua pengguna bisa membeli game langsung dari toko yang disediakan Discord.(MMI)