Xbox Tengah Garap Mesin Khusus Streaming Game?

Tim Xbox kabarnya sedang mengembangkan layanan dan perangkat khusus streaming game.Streaming game di sini dipahami seperti Netflix, tapi bukan menyediakan konten film. Dikutip dari The Verge, seorang informan yang mengetahui rencana Microsoft menceritakan bahwa Xbox tengah mengembangkan data center dengan kode XCloud.Xcloud adalah fasilitas yang akan menyimpan seluruh game serta informasi akun setiap pengguna Xbox nantinya. Tentu saja hal ini akan berpengaruh terhadap Xbox generasi selanjutnya yang memanfaatkan teknologi streaming ini.Xbox khusus streaming ini nantinya tidak akan akan berisi banyak komponen, melainkan fitur untuk membuat koneksi internet stabil dengan latency rendah.Tentu saja layanan layanan streaming game akan bisa menghadirkan layanan cross-device, yakni sebuah game bisa dimainkan di perangkat dengan platform yang sama tapi beda versi.Usaha Microsoft kali ini sudah lebih dulu dirintis oleh kompetitornya yakni Sony lewat layanan PlayStation Now yang membuat sebagian game di platform PlayStation bisa dimainkan di PlayStation 4 atau versi sebelumnya, bahkan handheld PSVita.Pemain komponen kartu grafis NVIDIA juga telah mengembangkan layanan GeForce Now untuk memungkinkan PC dengan spesifikasi rendah juga bisa memainkan game terkini yang ada di layanannya.(MMI)