Baldur’s Gate 3 Menang Banyak di The Game Awards 2023

Jakarta: Gelaran The Game Awards 2023 menjadi salah satu gelaran bergengsi dalam dunia game atau industri game. Larian Studio menjadi salah satu tim pengembang yang berhasil mencuri banyak perhatian penggemar dan penonton ajang penghargaan tersebut.Datang dari game unggulan mereka, Baldur’s Gate 3 yang berhasil membawa pulang 6 trofi, salah satunya datang dari nominasi Best Performance dari aktor Neil Newbon yang memerankan Astarion.Selain sebagai pemenang Game of The Year, Baldur’s Gate 3 berhasil memenangkan nominasi Best RPG, Best Multiplayer Game, Best Community Support, dan Player’s Choice. Baldur’s Gate 3 menjadi game yang berhasil memenangkan nominasi-nominasi besar yang ada dalam gelaran acara penghargaan tersebut.Hal ini memang bisa sangat terlihat ketika mereka memperkenalkan game Baldur’s Gate 3 dengan segala kebebasan yang ada dalam game. Mengingat bahwa pengembang game tersebut memang menginginkan aksesibilitas dan kebebasan yang luas agar para pemain mendapatkan pengalaman terbaik dalam bermain BG3.Game dengan mekanisme combat turn-based ini memang menjadi salah satu yang paling digemari oleh sebagian besar gamer di dunia. Hal ini didasari dari banyaknya hasil vote yang memilih Baldur’s Gate 3 sebagai game terbaik tahun ini, dan berhasil mengalahkan nama besar seperti Alan Wake 2, Resident Evil 4 Remake, Zelda: Tears of Kingdom, hingga Marvel’s Spider-Man 2.Salah satu yang juga mencuri perhatian adalah datang dari developer Insomniac Games. Mereka memang mendapatkan 7 nominasi, hanya saja mereka tidak berhasil memenangkan satu pun gelar dari The Games Awards 2023 kali ini. Bahkan, Yuri Lowenthal tidak berhasil memenangkan Best Performance dan kalah dari Neil Newbon. Ini menjadi bukti bahwa dominasi dan dampak dari game Baldur’s Gate 3 memang lebih besar dibandingkan game lainnya.Bahkan, Baldur’s Gate 3 berhasil mengalahkan game RPG besar dalam ranah atau nominasi Best RPG. Banyak komunitas yang mengatakan bahwa hal ini memang didasari dari mekanisme dan aksesibilitas yang sangat luas.Bagi para pemain yang ingin bermain game Baldur’s Gate 3 maka bisa menggunakan platform Playstation 5, Xbox Series X/S, dan juga PC.