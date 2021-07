Ada DLC Gratis Baru di Game The Witcher 3: Wild Hunt dari Netflix

The Witcher 3: Wild Hunt next-gen update is coming to PS5, Xbox Series X/S, and PC this year! Here’s a sneak peek of our updated cover art. Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Spoiler alert: we also prepared some free DLCs inspired by @witchernetflix



More info coming soon! pic.twitter.com/Hs7LwWzUAt — The Witcher (@witchergame) July 9, 2021

Jakarta: Di acara gabungan CD Projekt Red bersama Netflix bernama WitcherCon, pihak developer game mengumumkan rencana untuk menyediakan konten DLC baru sekaligus gratis yang akan hadir pada game The Witcher 3: Wild Hunt. Hal ini diprediksi bakal membuat game lawas tersebut akan kembali ramai dimainkan.CD Projekt Red di situs resmi menyatakan bahwa game The Witcher 3: Wild Hunt untuk konsol gaming generasi terbaru yaitu PS5 dan Xbox Series X/S termasuk PC akan mendapat DLC yang saat ini masih dirahasiakan isinya.Pengumuman ini hadir bersama dengan informasi bahwa seri musim kedua dari serial adaptasi The Witcher yang digarap Netflix akan mengudara tahun ini. The Witcher Season 2 akan dirilis Netflix pada 17 Desember mendatang. DLC terbaru yang dikabarkan juga bakal dirilis tahun ini.Di poster terbaru yang diunggah oleh CD Projekt Red, DLC terbaru The Witcher 3 Wild Hunt akan hadir bagi pemilik bundling Complete Edition. Hal yang spesial dari DLC tersebut adalah kontennya diklaim terinspirasi dari seri adaptasi Netflix.Bagi penonton serial The Witcher di Netflix, diketahui bahwa seri musim pertama serial tersebut mengambil versi prologue dari versi game. Serial ini memang dikemas Netflix berdasarkan game dari CD Projekt Red dan bukan dari langsung dari versi novel tulisan Andrzej Sapkowski.Kabar baiknya gamer di PS5 dan Xbox Series X/S maupun PC yang sudah pernah memiliki game The Witcher 3: Wild Hunt tidak perlu membeli lagi game tersebut. Di tahun lalu CD Projekt Red mengumumkan bahwa mereka yang sudah memiliki versi di konsol generasi sebelumnya dan PC bisa mendapatkannya gratis.(MMI)