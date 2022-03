Total War: Warhammer III, Makin Seru Makin Apik

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

JUDUL: Total War: Warhammer III PLATFORM: PC DEVELOPER: Creative Assembly PUBLISHER: SEGA RILIS: 17 Februari 2022 GENRE: RTS, Turn-Based,

9.3 Total War: Warhammer III

Mode dan elemen baru Minus Narasi di akhir Campaign.

Total War sudah dikenal sebagai franchise strategi yang mengangkat pertempuran masif. Beberapa seri yang sudah meluncur mengangkat sejarah dunia pada periode tertentu, dan seri lainnya menekankan pada dunia fantasi Warhammer.Saat ini, seri Warhammer pada Total War telah memasuki seri ketiga, yang telah meluncur pada tanggal 17 Februari lalu. Saya sendiri merupakan penggemar Total War, termasuk seri Warhammer yang juga cocok untuk mereka yang tidak memainkan game aslinya.Sebagai orang yang pernah memainkan dua seri sebelumnya, cukup banyak ekspektasi yang muncul dari berbagai trailer yang telah mereka rilis. Apakah Total War: Warhammer III layak untuk dimainkan? Berikut review Medcom.id.Mengacu pada dunianya, Total War: Warhammer III masih mengangkat kisah fantasi ala abad pertengahan yang menghadirkan beberapa faksi atau bangsa. Pada seri sebelumnya, Empire dan High Elves menjadi dua faksi utama yang punya cerita mendalam dalam mode campaign.Pada seri ketiga ini, ada delapan faksi yang bisa dipilih, dengan Kislev sebagai faksi utama. Kislev merupakan faksi manusia yang tinggal di wilayah utara, yang punya latar sejarah cukup panjang mengenai konflik dengan Chaos. Ini karena di wilayah mereka berbatasan langsung dengan Chaos Wastes, tempat tinggal faksi yang menyembah Chaos God.Jika membandingkannya dengan dunia nyata, Kislev ibarat manusia ras Kaukasoid. Selain Kislev, faksi manusia satu lagi adalah Grand Cathay, yang mirip dengan bangsa Asia Timur. Wilayah mereka juga langsung berbatasan dengan Chaos Wastes, dan punya tembok sepanjang wilayahnya untuk menghalau serangan Chaos yang tidak ada hentinya.Sisa faksi yang tersedia merupakan mereka yang menyembah Chaos God, seperti Daemon of Chaos, Nurgle, Slaanesh, dan Khorne. Meskipun Anda merupakan pemain senior dalam Total War, tak ada salahnya untuk tetap mencoba tutorial yang kali ini dibungkus dengan cara yang lebih menarik.Mode tutorial akan memberikan panduan dasar bermain, yang kini dikemas dalam mode prolog. Mode ini menghadirkan kisah tersendiri dari Yuri Barkov, salah satu pangeran dari Kislev yang bertugas mencari Ursun, dewa faksi Kislev yang menghilang secara misterius.Dari sini pemain akan dikenalkan dengan elemen dan kontrol dasar Total War: Warhammer III, sampai akhirnya melihat akhir dari prolog yang menjadi cerita utama dari mode campaign.Begitu selesai, Anda sudah bisa memainkan mode campaign, dengan bermain sebagai Kislev atau faksi lain. Rekomendasi dari Total War adalah Kislev atau Daemon of Chaos untuk mereka yang baru sekali memainkan mode ini.Satu hal yang menjadi ciri khas sekaligus pembeda dengan seri sebelumnya adalah objektif mode campaign yang sama pada setiap faksi. Objektif atau misi ini punya waktu terbatas karena musuh juga akan melakukan hal yang sama. Ini membuat mode campaign lebih kompetitif, yang berarti pemain tak lagi bisa bersantai memanfaatkan waktu untuk meningkatkan pasukan atau keuangan mereka.Seperti biasa, mode campaign menggunakan peta luas yang menampilkan beberapa wilayah yang harus dikembangkan pemain. Baik dari aspek pembangunan maupun keuangan yang nantinya dipakai untuk merekrut pasukan sekaligus Hero dan Lord.Lord merupakan sosok penting yang bisa menggerakan pasukan dan memperluas wilayah pemain. Kemudian ada Legendary Lord yang punya akses eksklusif dalam menyelesaikan misi utama campaign. Total War: Warhammer III tetap menghadirkan beberapa Legendary Lord dari satu faksi untuk memberikan sentuhan cerita yang berbeda.Di sisi lain, mode campaign ini punya kekurangan, karena tak punya perbedaan dalam setiap faksi. Tetap ada misi sekunder yang muncul sepanjang permainan, tetapi misi utama yang harus diselesaikan tetap sama. Ini berarti akhir cerita yang ditawarkan juga akan sama.Battle Mode adalah ciri khas utama seri Total War, dan selalu dinantikan penggemarnya. Ini karena roster atau unit dari setiap faksi yang punya kemampuan khusus dan racikan strategi yang menentukan kemenangan dari setiap pertempuran. Secara keseluruhan, tidak ada perbedaan menonjol dalam Battle Mode di Total War: Warhammer III.Peta pertempuran dan roster unit menjadi dua elemen yang membuat visual makin menarik. Anda tetap bisa memanfaatkan topografi wilayah, seperti hutan atau dataran tinggi dalam menciptakan momentum. Tak lupa memanfaatkan kemampuan khusus dari Lord atau Hero yang dibawa, yang mampu membalikkan keadaan saat terdesak.Battle Mode dalam kondisi menyerang benteng juga semakin seru. Selain pihak penyerang tetap bisa menyiapkan alat seperti menara penyerang dan battering ram, pihak bertahan dapat membangun barikade pertahanan atau tower saat pertempuran berlangsung. Caranya adalah dengan mengakses beberapa titik di wilayah pertempuran, dan akan muncul pilihan bangunan pertahanan.Barikade berupa tembok dapat menahan laju pasukan lawan, memberikan waktu kepada pemain untuk menyusun formasi bertahan. Membangun menara pertahanan akan memberikan daya rusak langsung ke musuh, dan jenis tower ini mengacu pada tingkat serangan yang dimilikinya. Semua ini bisa dibangun menggunakan supply poin dari beberapa titik yang Anda kuasai.Tampilan visual juga sangat bagus. Total War: Warhammer III tetap mempertahankan kualitasnya yang mampu menampilkan detail lingkungan yang cukup baik. Pemetaan dunia permainan dalam mode campaign juga menunjukkan karakteristik yang menonjol antara satu wilayah dengan yang lainnya.Misalnya wilayah Kislev yang penuh dengan salju, es, dan pegunungan, sementara di perbatasan sisi utaranya adalah Chaos Wastes yang penuh dengan elemen kegelapan. Di sisi timur ada wilayah Grand Cathay yang diisi padang pasir, dan di selatan terdapat wilayah Empire yang penuh dengan hutan rimbun.KesimpulanTotal War: Warhammer III adalah seri ketiga dari franchise Warhammer yang tetap mampu memberikan keseruan untuk para penggemarnya. Faksi dan cerita baru memberikan kesempatan kepada gamer untuk melihat lebih jauh cerita dalam dunia fantasi ini, sekaligus memperlihatkan karakteristik atau kemampuan khusus dari setiap faksi. Elemen pertempuran yang menyediakan mode baru juga menjadi keunggulan yang layak dicoba pemain.