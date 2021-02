Blokir 60.000 Akun, Call of Duty: Warzone Terbukti Banyak Cheater

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Cheater kembali berulah dan merusan keseruan game. Game battle royale gratis dari Activision yaitu Call of Duty: Warzone dilaporkan masih berisi banyak cheater sehingga jangan heran apabila menmukan keanehan dari pemain di dalamnya.Hal ini diketahui dari laporan resmi yang diumumkan lewat blog resmi game Call of Duty. Mereka menyatakan sudah memblokir 60.000 akun gamer COD: Warzone yang terbukti bermain curang alias cheater."Hari ini kami memblokir 60.000 akun yang dikonfirmasi menggunakan software cheat di Warzone, angka ini menambah total blokir permanen di seluruh dunia mencapai lebih dari 300.000 akun sejak diluncurkan," tulis pihak Call of Duty.Pengumuman ini bukan kali pertama diumumkan oleh Activision Call of Duty yang menandakan game ini terus memiliki banyak celah baru untuk diekpsloitasi sehinga bisa ditembus cheater."Kami akan melanjutkan usaha untuk mengidentifikasi dan mengatasi sumber penyedia cheat maupun software ilegal pihak ketiga yang menyediakan modding dan hacking," klaim pihak Call of Duty.Sejumlah langkah diklaim sudah diterapkan oleh pengembang game untuk membuat komunitas game Call of Duty: Warzone bebas dari cheater. Contohnya, update sistem keamanan tiap minggu, meningkatkan mekanisme laporan in-game, menambahkan sistem keamanan 2FP, dan lainnya.Kasus ini menjadi perhatian serius setelah beberapa kali kasus cheater Call of Duty: Warzone terlihat dengan jelas pada sesi livestreaming sejumlah YouTuber yang menjadi korban.(MMI)