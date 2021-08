Rilis 5 November, Call of Duty: Vanguard Pamer Perang Dunia II

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Activision sudah resmi mengumumkan rencana merilis game terbarunya yaitu Call of Duty: Vanguard lewat video reveal trailer yang tersebar di internet. Di sini gamer akan kembali disajikan pertempuran di Perang Dunia II.Ini bukan kali pertama Call of Duty menyajikan latar kisah tersebut namun kali ini akan disajikan kisah dan karakater protagonis yang baru. Gamer akan disajikan kisah dari pasukan Task Force One yang dirumorkan sebagai awal dari tim elit Task Force 141.Di situs resminya, Activision menjelaskan bahwa Call of Duty: Vanguard akan dirilis pada 5 November untuk PS4 dan PS5, Xbox One Series dan Xbox Series X/S, dan PC. Game ini digarap oleh studio Sledgehammer Games yang pernah menggarap seri Modern Warfare dan terakhir yaitu Black Ops: Cold War.Di video reveal trailer diperlihatkan bahwa Call of Duty: Vanguard akan menyajikan seluruh arena pertempuran historis dari Perang Dunia II, mulai dari Front Barat hingga Front Timur termasuk Afrika Utara dan Pasifik. Sama seperti sebelumnya, gamer bakal disajikan aksi sekelas film aksi Hollywood.Di mode single player atau story akan ada empat karakter protagonis, Private Lucas Riggs dari pasukan infantri Australia, Sergeant Arthur Kingsley dari pasukan penerjun Inggris, Lieutenant Wade Jackson dari Amerika, dan Lieutenant Polina Petrova dari Soviet.Kombinasi anggota pasukan elit yang terdiri dari berbagai negara ini memang jadi ciri khas dari Task Force 141 yang merupakan pasukan elit multinasional. Keempat karakter akan bisa dimainkan untuk menyajikan sudut pandang berbeda dari Perang Dunia II.Activision mengklaim bahwa Call of Duty: Vanguard menggunkaan game engine yang sama dengan Call of Duty: Modern Warfare versi tahun 2020. Game ini juga akan langsung menyediakan mode multiplayer tersendiri dengan ragam mode serta juga bisa dijumpai pada game Call of Duty Warzone.Call of Duty: Vanguard juga bakal kehadiran mode Zombie yang sudah jadi ciri khas franchise ini. Studio Treyarch masih jadi sosok yang menggarap mode gameplay Zombie. Di mode ini masih akan disajikan kelanjutan kisah mode yang sama di Call of Duty: Black Ops Cold War.(MMI)