Valve Akuisisi Developer Firewatch

Developer Firewatch, Campo Santo mengumumkan bahwa mereka akan bergabung dengan Valve.Sebuah blog post dari Campo Santo menjelaskan tentang akuisisi ini. Game berikutnya dari Campo Santo, In The Valley of the Gods, akan dirilis sebagai game Valve. Keputusan ini diambil setelah sekumpulan diskusi, menurut blog post tersebut.Selain itu, tim Campo Santo juga menjelaskan bahwa mereka akan tetap mengembangkan game yang mereka inginkan, hanya saja, game itu akan dirilis di bawah Valve, seperti yang disebutkan oleh Polygon."Kami telah membahas ini dalam sekumpulan diskusi dengan orang-orang di Valve dan semua orang puas jika kita bekerja sama dengan orang-orang yang jauh lebih hebat dari kami untuk membuat hal-hal yang sebelumnya kami pikir tidak akan bisa kami lakukan," tulis Campo Santo.Mengakuisisi developer seperti Campo Santo bisa menjadi salah satu jalan pintas bagi Valve untuk mulai membuat game lagi. CEO Valve, Gabe Newell berkata, perusahannya akan kembali "membuat dan merilis game".Artifact, sebuah game kartu digital layaknya Hearthstone dari Blizzard, kini juga sedang dikembangkan. Kreator Magic the Gathering, Richard Garfield juga akan ikut turun tangan dalam membuat game itu. Newell berkata, Artifact akan menjadi "salah satu dari beberapa game pertama yang akan kami luncurkan."(MMI)