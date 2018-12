Final Kompetisi Rainbow Six Siege Indonesia Semakin Dekat

Kompetisi resmi game Rainbow Six Siege Indonesia yang masuk dalam rangkaian Rainbow Six Siege Indonesia Series League (ISL) IV siap digelar untuk mencari tim terbaik nasional.Rainbow Six Siege Indonesia Series Legaue (ISL) merupakan turnamen yang digelar oleh komunitas Rainbow Six Siege (R6S) Indonesia dan mendapatkan dukungan langsung dari Ubisoft."Kita juga mencoba membentuk format turnamen baru yang punya divisi atas dan bawah dengan harapan para pemain R6S Indonesia dapat merasakan pengalaman kompetitif yang lebih dibanding seri-seri sebelumnya," tutur Community Leader R6S Indonesia Bobby Rachmadi Putra.Minggu lalu kompetisi ini baru saja menyelesaikan babak Lower Division-Playoos yang dimenangkan oleh tim Gacha Esport setelah mengalahkan TOS Team lewat skor kemenangan telak 2-0 dengan sistem Best of Three.Selanjutnya, di pekan depan yaitu 15-16 Desember 2018 akan digelar laga babak Upper Division-Playoffs untuk menentukan tim yang layak menyandang gelar tim Rainbow Six terbaik di Indonesia.Pada babak terakhir nanti akan dihadirkan dua tim Rainbow Six Siege Indonesia ternama yaitu Ferox Esports dan iNation Esports.Menurut Bobby, tim-tim baru di Rainbow Six Siege Indonesia di kompetisi kali ini diklaim sudah mampu mengimbangi permainan tim perwakilan Indonesia yang sebelumnya bertanding di kompetisi tingkat Asia Tenggara yaitu Run 'N Gun 4 Nations yang bertanding melawan perwakilan Thailand, Singapura, dan Filipina.Hadiah berupa uang tunai sendiri disiapkan langsung oleh Ubisoft. Di Upper Division, disiapkan hadiah Rp2,5 juta untuk juara pertama, Rp1,5 juta untuk juara kedua dan Rp1juta bagi juara ketiga.Sementara bagi pemenang Lower Division, juara satu diganjar hadiah Rp1 juta, dan juara dua serta juara tiga diberikan hadiah Rp700 ribu dan Rp300 ribu.Meskipun komunitas di Indonesia telah mendapatkan dukungan dari Ubisoft tapi pihak pengembang Rainbow Six Siege disebut baru berencana menggarap esport ini di tahun 2019 nanti.(MMI)