7 Desember, Genshin Impact Terima Update Versi 3.3 dan Siapkan Gacha Karakter Baru

Jakarta: HoYoverse mengumumkan rencana merilis update Genshin Impact versi 3.3 pada tanggal 7 Desember 2022. Hal ini menandakan game tersebut akan menerima banyak konten baru dan tentu saja update berukuran besar.Update versi 3.3 mengusung judul “All Sense Clear, All Existence Void”, Sumeru masih akan menjadi fokus dari update terbaru meskipun jalan cerita terkait region ini disebut HoYoverse hampir selesai.Namun hadirnya dua aliansi terbaru, The Wanderer dan Faruzan diklaim HoYoverse membuka peluangan kisah yang masih panjang dan keseruan lainnya. Di update Genshin Impact 3.3 kabarnya di dalam game akan hadir mini game untuk sesama pemain berduel.Banner Wish alias gacha karakter Genshin Impact pada versi 3.3 tidak boleh dilewatkan karena akan hadir sejumlah karakter menarik yang sebelumnya menjadi incaran setiap penggemar Genshin Impact.Pada momen Genshin Impact 3.3 sudah bisa dimainkan akan ada dua fase Wish yang bakal digelar. Di fase pertama banner Wish akan menyediakan karakter Faruzan sebagai 5-star char demikian juga dengan Wanderer dan satu karakter yang sebelumnya sudah sempat diperkenalkan yaitu Arataki Itto.Di fase kedua, banner Wish akan memberikan kesempatan untuk kembali mendapatkan karakter Raiden Shogun dan Kamisato Ayato yang sama-sama 5-star char. Kedua fase tadi akan berlangsung pada tanggal yang berbeda.Wish fase pertama akan berlangsung mulai dari tanggal 7 Desember 2022 sementara fase kedua di akhir bulan Desember. Makanya pemain Genshin Impact harus rajin mengumpulkan Primogem untuk bisa ditukar dengan Intertwined Fate dan Acquaint Fate.