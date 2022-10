Microsoft Bakal Rayakan Hari Jadi Age of Empires ke-25

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Divisi gaming Microsoft yaitu Xbox mengumumkan akan menggelar acara khusus bertajuk Anniversary Broadcast sebagai perayaan dari franchise game Age of Empires. Tidak hanya itu mereka juga akan merilis Age of Empires IV: Anniversary Edition.Director of Customer Voice Xbox Microsoft, Emma Bridle menyebutkan bahwa acara perayaan tersebut akan berlangsung pada tanggal 25 Oktober 2022, sesuai dengan usia game Age of Empires yang akan genap 25 tahun.“Permainan yang revolusioner ini kini merayakan ulang tahun yang semarak dan kami tak akan membiarkan tonggak sejarah itu berlalu begitu saja. Dari umpan babi hutan yang gagal hingga kemenangan ajaib yang paling mengesankan, ada banyak hal yang harus dirayakan!” katanya.Pada game Age of Empires IV: Anniversary Edition dihadirkan versi yang sudah ditambahkan konten atau update terbaru. Di sini akan ditawarkan dua faksi peradaban baru yaitu Ottoman dan Mali.Di dalamnya juga ada tantangan dan pencapaian baru yang bisa didapatkan pemain. Di sini ditambahkan delapan peta arena permainan baru serta dua bioma baru untuk ditaklukan. Age of Empires IV: Anniversary Edition juga membawa pembaruan dengan balancing di kekuatan angkatan laut.Tidak hanya menyediakan update Anniversary Edition pada game Age of Empires IV tapi Microsoft Xbox juga bakal menghadirkan event khusus untuk game Age of Empires II dan III versi Definitie Edition.Pihak Microsoft Xbox sendiri tidak memberikan banyak detail, mereka mengklaim ingin memberikan kejutan pada perayaan ulang tahun game tersebut. Age of Empires menjadi salah satu franchise game legendaris dari genre RTS (Real Time Strategy) yang memiliki basis penggemar besar.