The Valiant, Gameplay Simpel Tapi Seru

PLATFORM: PS5, PS4, PC, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X DEVELOPER: Kite Games PUBLISHER: THQ Nordic TANGGAL RILIS: 1 Desember 2022 GENRE: RTS

8.5 The Valiant Plus Visual memukau

Gameplay menantang tapi seru

Multiplayer menarik Minus Narasi dan penokohan agak garing

Jakarta: The Valiant adalah game strategi yang dikembangkan oleh Kite Games dan diterbitkan oleh THQ Nordic. Saat pengumumannya, ia mungkin kurang mendapatkan pamor dibandingkan game AAA lain. Kami cukup penasaran karena trailer yang dipamerkan memberikan kesan unik.Menyediakan mode campaign singleplayer, The Valiant mengangkat latar waktu Abad Pertengahan atau sekitar abad ke-13. Fokus utamanya lokasinya adalah Eropa dan Timur Tengah. Cerita pada The Valiant berfokus pada kisah Theoderich von Akenburg. Ia dan temannya Ulrich von Grevel merupakan dua Ksatria Templar yang sedang memimpin pasukan saat berada di Timur Tengah.Setelah pertempuran yang sangat sengit dalam merebut benteng musuh, keduanya bergerak lagi untuk menjelajahi daerah sekitarnya. Tak lama kemudian, mereka menemukan beberapa reruntuhan misterius, salah satunya kuil. Begitu memasukinya, Ulrich menemukan artefak aneh yang terlihat seperti tongkat rusak.Terlepas dari protes Theoderich, Ulrich seperti terhipnotis oleh objek tersebut dan memutuskan untuk membawanya. Tidak lama setelah itu, Ulrich mulai bertingkah aneh, meninggalkan Theoderich dan pasukan mereka, serta membuat kekacauan di desa terdekat. Theoderich sudah mencoba berunding dengan Ulrich, tetapi usahanya terbukti sia-sia. Dari sini, hubungan mereka renggang sehingga akhirnya berpisah.10 tahun berlalu, dan mereka kembali ke kampung halaman di Saxony. Theoderich berfokus menjadi tuan yang baik bagi rakyatnya. Setelah menghabiskan satu dekade dengan relatif damai, pada suatu malam ia dikunjungi seorang biarawan yang mengaku memiliki pengetahuan tentang artefak kuno yang ditemukan Theoderich bersama Ulrich sepuluh tahun sebelumnya.Biarawan itu mengungkapkan bahwa benda itu disebut Tongkat Harun dan itu adalah artefak suci yang kuat. Dia juga mengklaim bahwa Ulrich, yang kini menjadi raja, telah dirusak oleh Tongkat Harun selama bertahun-tahun. Theoderich dan biksu itu memulai perjalanan untuk mempelajari lebih lanjut tentang artefak yang merusak Ulrich, dan mereka menyusun rencana untuk menghentikannya.The Valiant menyediakan 16 level campaign yang dibumbui dengan cutscene sinematik yang berlangsung di berbagai lokasi. Setiap level punya misi bervariasi. Ada satu misi yang fokus untuk merebut benteng musuh, yang lain mungkin fokus menjelajahi lingkungan yang lebih luas dan mengungkap markas musuh yang tersembunyi.Secara keseluruhan, setiap level dalam mode campaign mampu memberikan mekanisme baru dan konsep permainan yang berbeda. Ini memudahkan cara bermain yang tak disadari ternyata cukup kompleks. Hal ini mungkin akan disukai oleh para veteran RTS. Selain itu, tutorial yang solid membuatnya juga cocok untuk gamer RTS pemula.Di balik gameplay yang menarik, eksekusi narasi dan penokohan cenderung klise dan garing. Hal ini dicoba ditutupi dengan beberapa dialog karakter utama yang bersifat bombastis.Untungnya, visual yang mendetail membantu menyeimbangkan keseluruhan pengalaman dan menarik pemain ke dalam cerita. Cutscene dan lingkungan digarap dengan indah. The Valiant hadir dengan beberapa peta pertempuran yang terdiri dari gurun, hutan, dan kastil Abad Pertengahan.Sepanjang pertempuran, kita memiliki sejumlah unit tentara di peta pertempuran di bawah kendali, misinya adalah memimpin mereka menuju kemenangan. Biasanya, pasukan akan terdiri dari beberapa unit elit bersama beberapa unit standar yang mencakup prajurit tombak, pedang, atau pemanah.Unit elit atau hero adalah karakter unik yang punya latar belakang cerita sendiri. Mereka tentunya punya skill khusus yang terus berkembang seiring dengan terbukanya akses ke skill tree.Selain campaign, The Valiant punya mode Last Man Standing dan PvP, yang juga tidak kalah menarik. Mode Last Man Standing mewajibkan tiga pemain bekerja sama untuk mempertahankan benteng melawan musuh yang datang secara bergelomban. Kerja sama dan dan presisi adalah kuncinya. Ini berarti memastikan bahwa kita menggunakan skill bertahan, menyerang, atau kemampuan healing secara aktif.Ini berpadu dengan kecepatan permainan yang lumayan tinggi, memberikan tantangan yang akan membuat Anda dan teman Anda terhibur selama berjam-jam. Jika Anda penggemar berat game RTS, tingkat kesulitan yang lebih tinggi akan menyajikan tempo permainan yang lebih cepat dan pertempuran yang lebih keras.The Valiant secara keseluruhan menawarkan gameplay yang simpel dan menarik, ditambah penggambaran visual lingkungan yang cukup detail dan indah.Dari gurun hingga wilayah bersalju, kita akan diperlihatkan sebuah dunia masa lampau yang menarik untuk dijelajah. Mode campaign dan multiplayer menawarkan daya tariknya masing-masing, terlepas dari narasi yang kurang menggugah hati.