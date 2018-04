Pekan Ini, Tzone Gelar Pameran IT dan Kompetisi Point Blank

Tzone mengumumkan akan menggelar IT Exhibition sekaligus kompetisi esport selama sembilan hari penuh.Lewat informasi yang dibagian oleh Tzone kepada Medcom.id, disebutkan bahwa mereka akan menggelar acara mulai tanggal 20-29 April 2018 yang bertajuk "The Enthusiast Zone Festival 2018".Sesuai namanya, acara ini akan menyasar para penggila IT dan gamer yang memainkan game-game esport yang terbilang populer di Tanah Air.Dalam komeptisi game yang digelar, gamer bisa berpartisipasi dalam kompetisi Point Blank dan Arena of Valor (AOV) yang kini juga sedang naik daun di Indonesia.Menurut pihak penyelenggara, acara ini digelar untuk merayakan kepopuleran industri esport di Indonesia, yang juga berdampak baik terhadap industri perangkat IT khusus di segmen gaming. Acara ini juga diklaim menyumbang pandangan positif terhadap gamer dan perkembangan teknologi saat ini.Disebutkan bahwa kompetisi game Point Blank akan digelar mulai tanggal 20-22 April 2018, sedangkan game mobile Arena of Valor mulai tanggal 27-29 April 2018. Pihak Garena Indonesia kabarnya telah menyiapkan game Arena of Valor dengan ukuran aplikasi di bawah 100MB dan menggunakan fitur baru bernama Guild War di kompetisi tersebut.Tzone juga menggandeng vendor perangkat gaming, seperti Razer, SteelSeries, Logitech G, Sades, Rexus, LG, HP, dan juga akan menyediakan potongan harga.(MMI)