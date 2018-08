Tencent Bantah Rumor Ambil Alih Lisensi AOV

: Tencent membantah rumor soal rencana mengambil alih lisensi game mobile Arena of Valor (AOV), dan sepenuhnya menangani pemasaran dan aktivitas terkait lainnya di Indonesia, dari Garena."Hingga saat ini, kami tidak berencana mengambil alih lisensi AOV dari Garena. Karena masih belum lama di Indonesia, maka perjalanan kami untuk dapat berkembang masih panjang," ujar Head-AOV Marketing Regional Head - AOV Indonesia Fenfen You."Garena dapat membantu kami dalam bertumbuh lebih baik di Indonesia."You turut membantah rumor yang menyebutnya akan menarik investasi dari SEA Group, induk perusahaan Garena. You menyebut justru Tencent berencana berinvestasi lebih banyak dalam hal pendanaan dan sumber daya manusia, di pasar Indonesia.Investasi ini bertujuan membantu AOV berkembang dengan lebih baik di Indonesia. Tencent turut menjelaskan bahwa hubungan yang dijalinnya dengan Garena merupakan hubungan kolaborasi.Kolaborasi ini diwakili oleh Tencent yang bertanggung jawab terhadap produk, sedangkan Garena bertanggung jawab terkait dengan penerbitan lokal. Sehingga penghentian kerja sama antara keduanya dinilai tidak akan terjadi dalam waktu dekat.Disinggung soal masa depan AOV, Tencent mengaku masih akan berkolaborasi dengan Garena di masa mendatang, meski tidak semua game karyanya akan ditangani oleh Garena.Namun, Tencent mengindikasikan akan berkolaborasi dengan Garena pada dua judul game lain, meski enggan berbagi informasi terkait game ini secara lebih detil.Selain itu, dengan pengalaman lebih banyak yang dihimpunnya dari pasar Tiongkok, Tencent berharap dapat membantu Garena untuk dapat berkembang dengan lebih baik di Indonesia, baik dalam hal operasional, maupun terkait pemasaran.Upayanya tersebut dijelaskan You karena melihat ekosistem yang dimiliki ranah esport Indonesia, berbeda dengan negara Asia Tenggara lainnya, seperti Thailand dan Vietnam.(MMI)