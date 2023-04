Wizards of the Coast Segera Luncurkan Kartu Set March of the Machines

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Resmi, Wizard of the Coast akan segera luncurkan March of the Machine set teranyar. Melalui set terbaru ini, mereka akan membawa alur cerita terakhir dari empat alur cerita yang mengisahkan Phyrexian.Pada cerita kali ini, para pemain akan diajak untuk bersatu bersama para makhluk legendaris dan Planeswalkers dari seluruh multiverse agar bisa melawan tindakan invasi yang dilakukan oleh Phyrexian.Hadirnya Elesh Norn, Mother of Machines, dan pemimpin pasukan Phyrexian sudah mengumpulkan pasukan mereka untuk bisa mengambil alih multiverse yang ada. Mereka juga ingin memperluas atau melakukan ekspansi kejayaan New Phyrexia ke dunia lain sebagai upaya untuk mengasimilasi semua makhluk yang ada.Perlu diketahui juga, set ini mampu untuk menampilkan backup. Mekanisme ini berbasi pada makhluk yang memungkinkan para pemain untuk menambahkan +1/+1/+1 ke makhluk dan mereka juga akan mendapatkan kemampuan tambahan berdasarkan makhluk yang mempunyai counter.Selain itu, armada dari Phyrexia juga akan mampu untuk bermain dengan incubators yang masuk dengan counter sekaligus mereka juga dapat diubah menjadi makhluk dengan menukarkan dua mana.Hal yang perlu diketahui oleh para pemain adalah March of the Machines terbaru ini akan menampilkan sejumlah mekanisme baru, mereka akan menghadirkan juga jenis kartu terbaru mereka, Battle. Kartu Battle ini merupakan tipe baru dan kartu dual-faced, sehingga saat memainkan kartu Battle, para pemain mampu untuk memilih lawan untuk melindunginya.Mekanisme tersebut dikatakan cukup mirip dengan Planewalkers, sehingga kartu ini bisa dihancurkan atau diserang. Perlu diketahui, saat kartu ini dihancurkan maka akan berubah menjadi kartu baru yang kuat dan bisa didapatkan secara gratis.Linii terbaru dari produk Jumpstart dan Commander yang kembali untuk memeriahkan March of the Machines dengan lima tema menarik. Berikut adalah dek Commander:1. Phyrexian Cats2. Zhalfir Knights3. Gremlin Artefacts4. Convoke Angels5. Shaman CreaturesIni adalah tema baru yang akan diberikan pada jajaran Jumpstart Booster yang akan diperkenalkan pada March of the Machines:1. Buff2. Overachiever3. Brood4. Expendable5. ReinforcementBagi para pemain yang ingin memainkan March of the Machine set terbaru ini, maka mereka sudah bisa melakukan pada 21 April 2023, set ini akan diluncurkan untuk tabletop. Selain itu, March of the Machine ini akan tersedia pada bentuk Draft Boosters, Collector Boosters, Welcome Boosters, Commander Decks, Bundles, Secret Lair, dan Jumpstart Boosters.