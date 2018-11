Steam Gelar Autumn Sale Sekaligus Steam Award

Steam kembali menggelar diskon besar-besaran tahunan, dengan mengumumkan Steam Autumn Sale. Diskon ini akan berlangsung sampai 27 November 2018.Ada beberapa game kelas AAA yang diganjar diskon besar-besaran oleh Steam. Misalnya Fallout 4: Game of The Year Edition diganjar diskon sebesar 60 persen dari Rp799.000 menjadi Rp319.000. Tentunya Fallout 76 tidak akan ditemukan karena Bethesda tidak menyediakannya di Steam.Game lainnya yakni Assassin's Creed Odyssey juga diganjar diskon 33 persen yang membuat harganya turun dari Rp689.000 menjadi Rp461.630. Monster Hunter: World juga turun harga dari Rp499.999 menjadi Rp329.999Beberapa game juga diganjar diskon hingga separuh harga, misalnya The Witcher 3: Wild Hunt-Game of The Year Edition dibanderol Rp179.600 dari Rp449.000 sementara Shadow of The Tomb Raider dibanderol Rp340.000 dari harga Rp680.000.Tidak hanya mengumumkan Autumn Sale, Steam juga mengajak gamer menentukan nominasi untuk Steam Award yang akan di gelar Februari nanti. Steam meminta gamer untuk memilih kandidat nominasi penghargaan.Ada delapan kategori penghargaan yang digelar oleh Steam. Pertama adalah "Game of The Year" kemudian "VR Game of The Year". Di kategori "Labor of Love" akan diberikan kepada game yang hingga saat ini masih mendapatkan update dari developernya.Kategori "Best Developer" diberikan bagi pengembang game terbarik dan mendengarkan keinginan penggemarnya. Ada juga kategori "Best Environment" untuk game dengan lansekap dunia game terbaik di dalamnya.Pada kategori "Better with Friends" diberikan untuk game multiplayer terbaik, dan terakhir kategori "Most Fun with a Machine" diberikan dengan mekanisme game terbaik.(MMI)