Sega Siap Rilis Paket Nostalgia Sonic Orgins

Jakarta: Sega dikabarkan siap merilis franchise game ikonik mereka yaitu Sonic the Hedgehoc untuk menawarkan nostalgia dari era game dua dimensi konsol buatannya, Sega akan merilis paket game bernama Snic Origins pada tanggal 23 Juni mendatang.Paket nostalgia tersebut akan berisi empat lawas yang dipoles ulang alias remastered, namun gamer tetap bisa memainkannya dlam rasio layar atau gaya grafis orisinal. Empat seri tersebut adalah Sonic The Hedgehoc 1, 2, Sonic 3 & Knuckles, dan Sonic CD.Semuanya dikemas ke dalam paket Sonic Origin yang dibanderol sekitar USD40 atau senikai Rp500.000 yang akan tersedia untuk PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, dan Nintendo Switch. Versi Digital Deluxe Edition yang dibanderol USD45 aka menyediakan opsi hard missions, music tracks, dan kosmetik di dalam game.Di Sonic Origins, gamer bisa langsung memilih karakter yang digunakan sejak awal dan di semua seri game termasuk karakter Knuckles yang spesial. Di dalam Anniversary Mode pemain akan diberikan gameplay khusus yaitu nyawa yang tidak terbatas setelah menyelesaikan sejumlah misi.Game versi orisinal dari franchise Sonic the Hedgehog kali ini diyakini akan sangat populer dibandingkan versi spinoff lain karena menawarkan gameplay lawas yang selama ini sangat ingin dimainkan lagi oleh penggemarnya.Momentum ini juga didukung oleh keberhasilan film adaptasi game tersebut di pasar Amerika yaitu Sonic the Hedgehog 2 di bulan ini yang menjadi penerus seri pertama di tahun 2020. Meskipun demikian versi pertama film tersebut sempat ditunda karena desain awal karakter Sonic yang dianggap buruk dan jauh dari mendekati versi animasinya.Karakter Sonic the Hedgehog pertama kali diperkenalkan pada tahun 1991 dan diciptakan oleh Naoto Oshima dan Yuji Naka. Karakter ikonik Sega tersebut sengaja dirancang untuk menjadi kompetitor Mario Bros yang saat menjadi maskot Nintendo.