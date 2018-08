Tencent Dukung Perkembangan Esport AOV di Indonesia

: Tencent mengumumkan dukungannya untuk turut mengawal dan membantu Indonesia terkait dengan perkembangan ranah esport. Hal ini diutarakan Tencent, bersamaan dengan penyataan bangganya terhadap game Arena of Valor (AOV).Sebagai informasi, AOV terpilih sebagai satu-satunya game mobile yang didemonstrasikan pada ajang Asian Games 2018 ini. Selain memberikan dukungannya, Tencent juga mengumumkan peta jalan dalam membantu memperkuat ekosistem esport di Indonesia."AOV menjadi game mobile satu-satunya di Asian Games. Ini merupakan langkah besar. Dukungan Tencent terhadap perkembangan esport di Indonesia karena melihat peluang bahwa Indonesia dapat menjadi salah satu negara dengan industri esport yang besar di masa mendatang," ujar Head-AOV Marketing Regional Head - AOV Indonesia Fenfen You.Secara lebih detil, Director - AOV Global Esports Icy Liu menyebut bahwa Tencent berupaya menghadirkan berbagai program, seperti The First AOV Four Country League, AOV Esport Academy, Caster Hunt, Profesional Training Environment, Cross Country Communication, More Exposure of Esport Club and Salary of Coach.Melalui program ini, Tencent dan Garena berharap tidak hanya dapat meningkatkan kemampuan teknis pemain AOV, juga meningkatkan kesadaran dan keuntungan pemain di industri esport, baik secara lokal, regional, maupun secara global.Dukungan Tencent juga disebutnya akan diwujudkan dengan lebih banyak mengundang tim profesional untuk bertanding dengan pemain di Indonesia.Hal ini ditujukan agar tim pemain dari Indonesia dapat berlatih melalui pertandingan dan mempelajari gaya dan sistem berbeda dari masing-masing tim profesional tersebut.Tencent juga berencana menyediakan master server, agar pemain AOV di dunia dapat berlatih dengan baik.Tencent mengaku yakin bahwa perusahaanya dapat menyediakan perlengkapan terbaik agar dapat meningkatkan kualitas klub esport, khususnya di Indonesia, sehingga pertumbuhan ekosistem ikut terbantu.(MMI)