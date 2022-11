Call of Duty: Modern Warfare II Diklaim Jadi Seri Peluncuran Terbaik

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow

(MMI)

Jakarta: Resmi diluncurkan pada 28 Oktober 2022, game Call of Duty: Modern Warfare II diklaim oleh Activision sebagai seri dengan peluncuran terbaik sepanjang sejarah franchise Call of Duty (COD).Activision merilis data bahwa game ini berhasil mengantongi penjualan sebanyak USD800 juta atau Rp12,5 triliun hanya dalam waktu tiga hari setelah peluncuran. Angka tersebut diklaim berhasil menyalip kesuksesan game Call of Duty: Modern Warfare 3 yang dirilis pada tahun 2011.Sebelumnya, seri Call of Duty: Modern Warfare 3 membutuhkan waktu lima hari setelah dirilis untuk bisa mengantongi angka penjualan tersebut. Keberhasilan game terbaru ini juga diklaim Activision mengalahkan angka box office opening sales film Top Gun: Maverick dan Doctor Strange in the Multiverse of Madness.“Terimakasih kepada talenta di tim kami yang berhasil keajaiban lewat teknologi dan seni yang luar biasa, serta kepada komunitas global para gamer yang membangun koneksi serta keseruan lewat Call of Duty. Pencapaian ini adalah keberhasilan mereka,” ujar CEO Activision Blizzard, Bobby Kotick.Call of Duty: Modern Warfare II menawarkan kisah baru yang berbeda dari seri Call of Duty: Modern Warfare 2 di tahun 2009. Di sini masih ditampilkan karakter yang masih sama tapi dengan tambahan sejumlah karakter baru sesuai dengan kisah yang ditawarkan.Tidak hanya menjadi side-kick, di sini karakter unik Simon “Ghost” Riley mendapatkan porsi lebih banyak di dalam jalan cerita. Ghost sejak lama menarik perhatian penggemar COD dengan tampilan topen bercorak tengkorak yang khas.Call of Duty: Modern Warfare II juga menawarkan banyak konten baru di mode multiplayer, termasuk mode sudut pandang third person shooter yang tidak pernah ditawarkan sebelumnya.