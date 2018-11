Gamer 82 Tahun Ini Bakal Diabadikan dalam Game

Gamer tidak terpatok pada usia. Di luar negeri, ada seorang nenek 82 tahun bernama Shirley Curry, yang merupakan gamer sekaligus YouTuber aktif mengunggah yang rutin mengunggah kegiatannya bermain game.Dikutip dari Dual Shockers, baru ini para gamer The Elder Scrolls V: Skyrim membuat petisi agar Curry diabadikan menjadi salah satu karakter NPC (Non-playable Character) di dalam game The Elder Scroll VI, yang kabarnya akan digarap Bethesda beberapa tahun lagi.Petisi ini bermula saat gamer dalam sebuah video berisi rumor penggarapan seri terbaru dari The Elder Scrolls di YouTube menemukan komentar dari Curry yang menyebutkan bahwa kemungkinan game tersebut bakal dirilis saat dirinya berusia 88 tahun, dan belum tentu usianya masih panjang.Laporan dari PC GAMER, para gamer telah membuat petisi di Change.org untuk mengabadikan Curry di dalam game terbaru The Elder Scrolls. Hal ini sama seperti yang dilakukan pada game bernama Erik West yang wafat karena kanker saat enam bulan jelang peluncuran game The Elder Scrolls V.Mengetahui hal ini, dikabarkan Curry sangat berterima kasih dan senang. Selain mengajukan petisi, para gamer berencana membuat modding karakter Curry di dalam game dengan menggunakan tampilan wajah serta rekaman suara Curry untuk digunakan di dalam game.Curry memiliki sekitar lebih dari 412.000 follower di akun YouTube miliknya, yang dibandu dikelola oleh cucunya. Curry dua kali menyandang status sebagai janda dan memiliki empat orang anak serta sembilan cucu.Dia memiliki sebutan untuk dirinya yakni sebagai "Widowmaker" berkaitan dengan status janda dan menyapa para follower akun YouTube miliknya dengan sebutan "Grandkids" atau cucu.(MMI)