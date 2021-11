Arena of Valor Masuk di Cabor Esports Asian Games 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Esports sukses tampil sebagai eksibisi dalam ajang Asian Games 2018 yang berlangsung di Indonesia. Kini cabor esports bakal resmi memperebutkan medali di Asian Games 2022. Hal ini dikonfirmasi oleh publisher game ternama Garena.Garena dengan bangga membagikan informasi tersebut setelah salah satu game yang mereka kelola yaitu Arena of Valor dinyatakan bakal jadi salah satu yang dipertandingkan pada Asian Games 2022 di Hangzhou, Tiongkok.Pihak Garena menjelaskan bahwa di event ini akan disediakan konten khusus Asian Games yang lebih berfokus pada fitur kompetitif dibandingkan sosial dan komersial. Di sini semua hero atau karakter yang dihadirkan berasal dari berbagai versi di seluruh dunia.“Semangat kompetitif yang begitu besar membuat Arena of Valor begitu populer di seluruh dunia, dan saya sangat bangga akan hal itu,” tulis pernyataan tim pengembang game Arena of Valor.“Atas dasar tersebut, kami memberikan dukungan komprehensif di bidang-bidang seperti pengembangan Game, operasional event, pemilihan atlet, pelatihan, dan anti-doping” tulis pernyataan tim pengembang game Arena of Valor,” sambungnyaGame Arena of Valor hadir di kawasan Asia Tenggara dan Taiwan. Game ini memliki nama lain di sejumlah negara, di antaranya dikenal sebagai Honor of Kings sama seperti di Tiongkok.“Memanfaatkan pengalaman kami sebelumnya di Asian Games 2018, kami akan bekerja sama dengan Olympic Council of Asia (OCA), Hangzhou Asian Games Organising Committee, Asian Electronic Sports Federation (AeSF), dan mitra kami di untuk menghadirkan sensasi esports yang luar biasa,” jelas pihak pengembang Arena of Valor.