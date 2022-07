Game Company of Heroes 3 Dapat Tanggal Rilis, 17 November 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Penggemar game genre RTS (Real Time Strategy) franchise Company of Heroes akan segera mencicipi keseruan dari seri terbaru alias ketiga. SEGA dan Relic Entertainment mengumumkan Company of Heroes 3 akan dirilis pada bulan November.Di tanggal 17 November 2022 game Company of Heroes 3 akan tersedia di platform Steam. Game ini akan dibanderol USD60 atau kisaran Rp902 ribu dan menyediakan sejumlah benefit. Harga tersebut menyediakan paket Devil’s Brigade DLC Pack yang terinspirasi dari perlengkapan unit komando pertama di Perang Dunia 2.Di dalamnya tersedia sejumlah kosmetik untuk item US Rifleman, S Scout. M18 Hellcat, M8 Greyhound, yang semuanya berasal dari tier Legendary. Di sini juga tersedia paket Digital Premium Edition dengan harga USD80 atau kisaran Rp1,2 juta yang berisi bonus lebih tinggi.Di paket tersebut tersedia Premium DLC Pack yang terdiri dari ekspansi pertama yang akan dirilis pada 2023 dan kosmetik lain kelas Legendary seperti Premium US HQ, Premium Victory Point, Premium US M4 Sherman.Heroes of Company 3 akan dirilis dengan konten empat faksi yang bisa dimainkan dan dua gameplay singleplayer yang terdiri dari Italian Dynamic Campaign dan North African Operation.Konten yang pertama akan menyediakan alur cerita dengan ending bercabang dan terbuka sementara yang kedua adalah klasik atau berdasarkan narasi yang sudah dibuat.Franchise game Company of Heroes mengusung genre real-time strategy (RTS) yang berfokus pada taktik menyerang dan bertahan mirip Total War. Jadi akan terasa sangat berbeda dibandingkan game RTS seperti Age of Empires dan sejenisnya.Seri keduanya dirilis pada tahun 2013 sehingga tidak heran apabila pengumuman Company of Heroes 3 sangat ramai dibicarakan di antara gamer veteran. Saat ini masih tersedia versi demo gratis yang bisa diunduh dan dimainkan di platform Steam hingga tanggal 19 Juli 2022.