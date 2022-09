Game Indonesia Menang Penghargaan di Tokyo Game Show 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Pembuatan game asal Indonesia tidak bisa lagi diremehkan dengan segudang prestasi keberhasilan mereka terkenal di kancah internasional. Terbaru, game A Space For The Unbound karya Toge Productions bersama Mojiken Studio berhasil merebut penghargaan dari pemain besar.Bayangkan, game yang sejatinya belum dirilis dan masih dalam tahap pembuatan tersebut sudah berhasil penghargaan di kategori The Future Division pada Tokyo Game Show 2022. Kategori tersebut ditujukan untuk game yang akan dirilis.A Space For The Unbound berhasil mendapatkan penghargaan tersebut dan berdiri sejajar dengan game-game buatan studio besar sekelas Square Enix dan Nintendo, siapa saja lawan mereka?Wo Long: Fallen Dynasty, Exoprimal, Street Fighter 6, Sonic Frontiers, Final Fantasy XVI, Forspoken, Atelier Ryza 3, Alchemist of the End and the Secret Key, Like a Dragon: Ishin, dan Mega Man Battle Network Legacy Collection.Beberapa nama game di atas bahkan disiapkan sebagai game kategori AAA alias blockbuster. Makanya penghargaan yang didapatkan game buatan Indonesia ini sangat membanggakan.Meskipun begitu kabar sedih masih menyelimuti A Space For The Unbound. Laporan sebelumnya, pihak Toge Productions dan Mojiken Studio menjadi korban penipuan atau penyelewengan dana dari sang publisher yaitu PQube.Pihak PQube sendiri sempat membantah. Akhirnya kedua pihak bubar jalan dan mengakibatkan game A Space For The Unbound belum diketahui akan dirilis kapan. Padahal game ini sempat dijadwalkan selesai di tahun lalu.A Space for the Unbound sendiri menyajikan gameplay interaktif dengan kisah model slice-of-life. Di sini disajikan latar pemukiman kawasan daerah di Indonesia pada era tahun 1990 dan ditampilkan lewat gaya visual pixel art yang menarik.