Ini Trailer Perdana Call of Duty: Modern Warfare 2 Versi Reboot

Jakarta: Sesuai janji Activision hari ini merilis trailer perdana dari game Call of Duty: Modern Warfare 2 versi reboot yang membawa narasi atau cerita berbeda dari versi orisinal tahun 2009.Sesuai bocoran sebelumnya, di sini gamer akan kembali bertemu John “Soap” MacTavish, Kyle “Gaz” Garrick, dan Simon “Ghost” Riley yang mendampingi Captain John Price di pasukan elit Task Force 141. Satu lagi karakter yang hadir bersama cerita baru di dalamnya adalah Kolonel Alejandro Vargas, tentara elit Mexican Special Forces.Pada trailer perdana yang dirilis lebih banyak diperlihatkan aksi khas film perang Hollywood dibandingkan kisah dari game tersebut sehingga gamer masih harus menunggu bocoran lain dari Activision.Di situs resmi Call of Duty disebutkan bahwa Call of Duty: Modern Warfare 2 versi reboot atau 2022 akan menawarkan misi dari berlatar berbagai lokasi, mulai dari benua Eropa, Asia, dan Amerika. Di trailer juga diperlihatkan sebuah misi berlatar gurun hingga lepas pantai.Activision mengklaim bahwa misi yang ditawarkan akan beragam mulai dari perang terbuka hingga aksi penyusupan di dalam gelap. Jadi gamer bisa berharap kembali disajikan gameplay menegangkan berbekal google night vision.Kabarnya Call of Duty: Modern Warfare 2 ini juga bakal menawarkan misi narrative-drive, kemungkinan yang dimaksud adalah opsi dialog dalam cerita seperti di seri pertama dan franchise Call of Duty: Black Ops Cold War.Activision mengklaim Call of Duty: Modern Warfare 2 membawa peningkatan kualitas grafis yang signifikan dengan efek sinematik dan gameplay yang semakin nyata. Tidak ketinggalan, game ini juga akan menyediakan mode multiplayer dengan beragam konten yang dirilis lewat versi season.