Diablo IV Bawa Suasana Peperangan di Katedral Prancis

Jakarta: Kembali, Diablo IV melakukan kolaborasi dengan Adam Miller yang merupakan seniman lukis asal Amerika Serikat. Kolaborasi tersebut membawakan seni demonic sesuai genre game Diablo IV ke Cathedral, Lille, Prancis. Seni itu dilakukan pada langit-langit Katedral dengan menghiasi dan menciptakan suasana The World of Sanctuary ala game Diablo IV.Selain hadirnya Adam Miller sebagai seniman Baroque, Henry Hobson sebagai MJZ Director, aktor dari Game of Thrones Charles Dance, dan Blizzard Entertainment pastinya sebagai pengembang sekaligus publisher dari game Diablo IV yang mewujudkan semua kolaborasi ini terjadi.Seni mural setinggi 48 meter adalah gabungan dari 20 seni lukis yang unik sehingga menyelimuti langit-langit dari Cathedral. Proyek ini menjadi proyek yang unik untuk dikerjakan oleh Adam Miller, ia pribadi yang menyatakan hal itu.Selain itu, ia juga menyatakan rasa syukurnya untuk mendapatkan kesempatan ini dan melakukan kolaborasi bersama dengan Blizzard Entertainment dalam mewujudkan demonic dan goth art sehingga merepresentasikan game Diablo IV.Adam Miller bersama timnya menggambar dari kanvas kosong sebelum mereka memasangkannya di Cathedral. Tujuannya adalah agar lukisan yang digambarkan menghasilkan hasil yang maksimal serta agar mendapatkan seni yang sama dengan seni ikonik dari Caravaggio dan Michelangelo.Untuk mendokumentasikan semua hasil kerja yang dilakukan Adam Miller, proyek video tersebut disutradarai oleh Henry Hobson dan disuarakan oleh Charles Dance dari Game of Thrones. Hadirnya video ini adalah ingin mengajak para penonton untuk merasakan seni dan suasana perang yang akan diperlihatkan pada game Diablo IV saat perilisan nanti.Hobson mengatakan bahwa dunia yang dibuat oleh Diablo sendiri merupakan dunia yang unik dan akan menjadi tempat yang sangat cocok untuk mengeksekusi sebagai sutradara. Dunia ini menghasilkan suasana yang gelap, penuh ketegangan, dan selalu menampilkan sisi seni yang tidak pernah habis.Ia juga sangat mengapresiasi hasil kerja Adam karena pelukis asal Amerika Serikat tersebut berhasil menciptakan dunia yang unik dan sangat cocok untuk dimasukan ke dalam frame video.Berjalannya kamera ke semua sisi seni yang ada, para penonton bisa melihat 5 karakter yang nantinya bisa dimainkan pada game Diablo IV saat perilisan nanti. Para penonton bisa melihat perang antara cahaya dengan kegelapan yang seakan sudah menyelimuti dunia.Bagi para penonton yang ingin melihat hasil kerja Adam Miller, Blizzard Entertainment, Henry Hobson, dan suara dari Charles Dance bisa untuk menyaksikan lewat Youtube di kanal resmi Diablo. Video Behind The Scene tersebut akan membawa para penonton untuk bisa menikmati seni dari nol hingga menjadi sebuah mahakarya.Jika para penonton ingin menikmati hasil karya dari Henry Hobson dan Adam Miller serta suara dari Charle Dance amka bisa menghampiri kanal resmi Diablo yang berjudul “”.