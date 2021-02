Free Fire Kolaborasi dengan Serial Anime Jepang, Ada Kejutan di Dalamnya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Apa yang bisa dinantikan oleh pemain?

Jakarta: Free Fire berkolaborasi dengan serial anime Jepang, Attack on Titan demi meningkatkan pengalaman bermain. Kerja sama ini dipersembahkan kepada seluruh pecinta game Free Fire dan Attack on Titan.Kolaborasi ini dapat dinikmati oleh pemain Free Fire mulai Maret 2021 mendatang, lewat kehadiran berbagai kostum, ingame item eksklusif, hingga kejutan-kejutan lainnya.Kerja sama dengan Attack on Titan merupakan bentuk nyata Garena untuk terus meningkatkan pengalaman bermain Free Fire. Sebelumnya, Garena telah bekolaborasi dan membawa serial populer Netflix Money Heist, serta karakter superstar sepak bola dunia Cristiano Ronaldo."Pemain Free Fire dapat segera #Battleinstyle menggunakan gaya dari Attack on Titan yang sedang populer. Serial ini telah menangkap imajinasi banyak orang di seluruh dunia dengan narasinya yang unik dan imersif. Kami sangat bersemangat untuk membawa ini ke dunia Free Fire," ungkap Harold Teo, Produser Free Fire di Garena.Kelaborasi Free Fire dengan Attack on Titan akan hadir pada bulan Maret dan memanjakan para pemain dengan menikmati berbagai konten yang terinspirasi oleh seri anime Jepang tersebut.Para penggemar setia serial Attack on Titan dapat menemukan kostum dengan warna bertemakan Survey Corps division ketika bermain Free Fire. Karakter Titan, monster pemakan manusia yang sangat ditakuti, juga akan dihadirkan melalui kostum spesial.Tidak berhenti di situ, berbagai ingame item eksklusif seperti skin senjata bertemakan kolaborasi spesial ini juga akan dipersembahkan untuk seluruh survivors.(ACF)