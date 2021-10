Call of Duty: Warzone dan Black Ops Cold War Kedatangan Event Halloween

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Activision Blizzard mengumumkan bahwa dua seri game mode multiplayer mereka yaitu Call of Duty: Warzone dan Call of Duty: Black Ops Cold War bakal menerima update konten musim terbaru yang juga berkolaborasi dengan franchise film horor.Hal ini bertepatan dengan perayaan event Halloween dan kedua seri game Call of Duty akan berkolaborasi bersama film Scream dalam event in-game bertajuk The Haunting. Di situs resminya pihak Activision menyebutkan konten musim keenam ini juga akan menyediakan banyak hadiah mulai dari senjata baru, outfit, hingga bundling.Apabila di event sebelumnya diceritakan mengenai serbuan zombie di lokasi Verdansk kini dikisahkan sosok pembunuh misterius berkeliaran di Nuketown. Di sini pasukan zombie akan kembali menyeru dan pasukan elit Requiem dari CIA. Event The Haunting bakal berlangsung hingga tanggal 2 November 2021.Sejumlah karakter dan outfit yang bisa didapatkan di antaranya karakter Scream, Donnie Darko, Ghost of War, Necro Queen, dan Disciple of Mayhem. Gamer juga bisa berlomba untuk mendapatkan senjata terbaru yaitu Lapa jenis sub-machine gun dengan menyelesaikan misi yang sudah disiapkan.Lokasi Verdansk di dalam game akan berubah menjadi kondisi malama hari untuk membuat suasana semakin mencekam. Di sini ada sejumlah mode gameplay yang disediakan khusus selama event The Haunting. Di seri Call of Duty: Warzone dihadirkan mode Ghost of Verdansk.Di mode tersebut, gamer akan mendapatkan indikator tambahan bernama Fear. Apabila Fear mencapai 50 persen maka gamer akan merasakan halusinasi yang bisa mengganggu kemampuan bertempur, Activision tidak menyebutkan efek yang bakal dirasakan saat Fear mencapai 100 persen.Indikator Fear harus dijaga tetap rendah dengan cara menghabisi musuh atau hantu yang muncul di arena pertempuran, menolong rekan satu tim, menyelesaikan Contract, dan berada di Sacred Ground. Fear akan meningkat saat gamer camping, tertembak musuh, hingga melihat rekan tim yang mati maupun hantu.Satu mode gameplay menarik yang patut dicoba adalah Scream Deathmatch. Di sini semua pemain hanya harus bersembunyi tanpa dibekali senjata. Mereka akan diburu oleh dua orang pemain lain yang menjadi sosok Scream hingga berhasil selamat.