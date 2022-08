Dunia Games Bawa The Returns of Condor Heroes

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Telkomsel lewat anak usahanya Dunia Games yang merupakan portal media game sekaligus publisher mengumumkan peluncuran karya anak bangsa terbaru untuk industri game Tanah Air.Dunia Game didukung oleh Telkomsel merilis “The Return of Condor Heroes” (RoCH) sebuah game mobile dengan genre Card RPG. Game ini tersedia di Android dan iOS serta sudah bisa dimainkan sejak 28 Juli 2022.“Perilisan game RoCH ini merupakan bagian dari wujud nyata komitmen Telkomsel melalui Dunia Games, sebagai salah satu publisher game terdepan di Indonesia, dalam memperkuat ekosistem game nasional,” ujar Vice President Digital Lifestyle Telkomsel, Nirwana Lesmana.Game ini mengadaptasi kisah trilogi Pendekar Rajawali yang sangat melegenda dan jadi favorit beberapa generasi masyarakat Indonesia. Di sini ada karakter Guo Jing (Legend of Condor Heroes), Yang Guo/Yo Ko (Return of Condor Heroes), Zhang Wuji (Heavenly Sword and Dragon Saber).Gameplay The Return of Condor Heroes mengajak pemain untuk terus meningkatkan level karakter sekaligus membangun dan memperkuat desa. Caranya adalah dengan mengumpulkan sumber daya untuk kebutuhan membangun desa.Pemain juga bisa bergabung dengan faksi atau aliansi saat sudah mencapai level tertentu. Mereka yang sudah bergabung bisa ikut merasakan keseruan perang besar antar aliansi. Genre Card RPG di sini juga menyediakan begitu banyak karakter yang bisa dikoleksi dan dinikmati kisahnya.“Kehadiran game RoCH ini turut melengkapi berbagai upaya yang telah Telkomsel lakukan melalui Dunia Games dalam mengakselerasi pemberdayaan industri game nasional, selain melalui perhelatan berbagai event esports, baik di tingkat lokal maupun nasional,” ungkap Nirwan.The Return of Condor Heroes merupakan game kelima yang dirilis oleh Dunia Games dan diklaim sudah mengantongi rekor berupa telah diunduh sebanyak lebih dari 12 juta kali. Dunia Games juga telah menggelar lebih dari 42.000 event esports baik offline dan online.