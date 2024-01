Pemain Tidak Bersalah Kena Banned di Game The Finals

Advertisement

(MMI)

Jakarta: Game dengan judul The Finals besutan Embark Studio memang berhasil merebut hati para game FPS dengan sifat Fast Pace. Game dengan konsep dan pengemasan yang maksimal ioni memang bisa dikategorikan game baru yang cukup berhasil. Namun, terdapat masalah yang ditemukan oleh beberapa pemain, yakni banyak dari mereka yang terkena banned atas indikasi penggunaan cheat.Banyak pemain yang tidak bersalah terkena masalah tersebut, sehingga pemain yang terkena masalah ini tidak bisa bermain The Finals dengan tenang, bahkan banyak pemain yang tidak bisa bermain game tersebut kembali akibat terkena ban. Mengingat bahwa game FPS semacam The Finals memang sering terserang para cheater dan merusak ekosistem para pemain.Maka dari itu, Embark Studio memang berambisi dalam menghilangkan semua cheater yang ada, dan pastinya hal tersebut berhasil, tetapi para pemain yang tidak bersalah juga terkena imbasnya, yakni banyak dari mereka yang terkena banned.Hal ini dikutip dari Insider Gaming yang mengatakan bahwa ada banyak streamers dan reguler player yang terkena masalah ini. Bahkan, banyak dari mereka yang sudah menyampaikan keluhannya kepada pihak Support Embark Studio. Maka dari itu, harapan pemain bahwa Embark bisa meningkatkan kembali algoritma dalam melakukan banning yang memang kerap terjadi belakangan ini.Bagi para pemain yang ingin bermain game The Finals maka bisa menggunakan Playstation 5, Xbox Series X/S, dan juga PC. Game ini bisa dimainkan secara gratis, dan pastinya sudah mendukung fitur crossplay.