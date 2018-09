ASUS ROG Bagikan Game Call of Duty: Black Ops 4

ASUS ROG (Republic of Gamers) mengumumkan kemitraan dengan Activision sebagai penerbit game Call of Duty: Black Ops 4 untuk menyediakan game tersebut di pembelian produk ASUS ROG.Diumumkan bahwa terhitung sejak 10 September hingga 12 Oktober 2018, konsumen yang membeli produk ASUS ROG akan mendapatkan kode untuk mengunduh game Call of Duty: Black Ops 4.Kabar baiknya, promo ini tidak hanya berlaku di luar negeri, Indonesia juga tidak ketinggalan berdasarkan informasi situs resmi ASUS Indonesia . Perbedaannya adalah promosi ini berlaku untuk pembelian kartu grafis ASUS ROG Strix.Dari pantauan Medcom.id, ada sepuluh model atau varian kartu grafis ASUS ROG Strix yang dipaketkan promosi game Call of Duty: Black Ops 4. Mulai dari varian GTX 1060 6G Gaming hingga GTX 1080 Ti 11G Gaming. Ini berlaku hanya di dealer atau distributor resmi yang ditunjuk.Nantinya, dalam setiap pembelian produk di atas, konsumen akan mendapatkan redeem code untuk didaftarkan di situs resmi ASUS. Kemudian dalam waktu kerja selama 20 hari, tim ASUS ROG akan mengirimkan balasan via email berisi redeem code Activision untuk mengunduh Call of Duty: Black Ops 4.Perlu dicatat bahwa tanggal batasaan berlakunya redeem code yang diberikan ASUS ROG dan Activison berbeda-beda. ASUS membatasi proses redemption hingga 10 Januari 2019, sementara Activision membatasinya hingga 12 April 2019.Game Call of Duty: Black Ops 4 rencananya akan dirilis pada 12 Oktober 2018. Saat ini game tersebut sudah masuk tahap beta. Selain gameplay yang masih khas seperti seri sebelumnya, kali ini Activision menyediakan mode ala battle royale bernama Blackout.(MMI)