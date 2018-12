BioWare Beri Tanda Dragon Age dan Mass Effect Terbaru

General Manager of BioWare, Casey Hudson, beberapa waktu lalu sempat menuliskan artikel ke blog resmi BioWare. Dia menyebut Anthem yang tengah digarap bukan satu-satunya yang jadi fokus mereka."Apabila kalian megikuti blog ini, kalian pasti mengetahui bahwa kami juga tengah mengerjakan sesuatu dari Dragon Age," tulis Hudson dalam blognya.Membaca hal tersebut membuat banyak pihak menduga bahwa BioWare tengah mengerjakan seri terbaru dari franchise game RPG legendaris mereka, Dragon Age."Dragon Age adalah franchise terpenting di studio kami, dan kami bangga untuk meneruskan legendanya. Nantikan lebih banyak mengenai ini di bulan selanjutnya," imbuhnya. Dragon Age bukan satu-satunya.Hudson melanjutkan bahwa mereka juga tengah menggarap proyek baru yang dikerjakan oleh tim game Star Wars: The Old Republic. Kemudian, di akhir tulisannya disebutkan bahwa Mass Effect juga menjadi salah satu core karya mereka.Hudson tidak menyebutkan secara detil apakah mereka akan mengerjakan seri terbaru dari Mass Effect. Berdasarkan tulisannya mungkin saja game tersebut sedang kembali digarap.Saat ini BioWare sedang menggelar open beta untuk Anthem, yang akan dirilis pada 22 Februari 2019. Tidak diketahui kapan Hudseon akan memberikan update terkait informasi di artikel yang ditulisnya. Diduga BioWare akan merilis pengumuman di perhelatan Game Awards 2018 nanti 6 Desember 2018.(MMI)