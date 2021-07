Begini Cara Download dan Main Gratis Company of Heroes 3

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kemarin studio Relic Entertainment resmi mengumumkan rencana merilis seri game terbaru mereka yaitu Company of Heroes 3 yang bakal hadir tahun depan. Mereka juga merilis video trailer gameplay versi pre-alpha dari game tersebut untuk memanjakan penggemarnya.Franchise game Company of Heroes mengusung genre real-time strategy (RTS) yang berfokus pada taktik menyerang dan bertahan mirip Total War. Jadi akan terasa sangat berbeda dibandingkan game RTS seperti Age of Empires dan sejenisnya.Seri keduanya dirilis pada tahun 2013 sehingga tidak heran apabila pengumuman Company of Heroes 3 sangat ramai dibicarakan di antara gamer veteran. Meskipun masih akan hadir tahun depan tapi Relic Entertainment ternyata sudah menyediakan versi demo atau pre-alpha preview yang bisa dimainkan.Relic Entertainment di situs Steam mengklaim bahwa kesempatan yang diberikan hingga tanggal 2 Agustus 2021 ini sengaja disediakan untuk mengumpulkan kritik dan saran dari gamer yang bakal membantu proses penyempurnaan game.Di halaman game Company of Heroes 3 di layanan Steam tersedia informasi cara download Company of Heroes 3 untuk bisa dimainkan gratis.1. Masuk ke halaman situs companyofheroes.com yang tautannya tersedia di halaman Steam tadi2. Di situs companyofheroes.com Anda harus mendaftar dan membuat akun di CoH Development. Di sini Anda juga akan diminta membuat Relic Account untuk mengakses bagian CoH-Development.3. Selanjutnya di situs tersebut akan bisa terhubung ke layanan Steam dengan melakukan site linking menggunakan akun Steam untuk melakukan proses redeem.4. Apabila proses redeem di layanan Steam maka Anda bisa langsung download Company of Heroes 3 versi pre-alpha preview di Steam.Dikutip dari situs PC GamesN, Company of Heroes 3 dipastikan membawa kualitas grafis yang sangat mengagumkan untuk game RTS. Hal ini diketahui berdasarkan spesifikasi PC yang bisa bermain game Company of Heroes 3.Di spesifikasi minimum game membutuhkan minimal prosesor Intel Core i5 8400 atau AMD Ryzen 5 2600. Di bagian GPU diminta minimal Nvidia GeForce GTX 1060 atau AMD Radeon RX 580.Di spesifikasi yang direkomendasikan game membutuhkan prosesor terendah yaitu Intel Core i7 8700 atau AMD Ryzen 7 1700X serta kartu grafis Nvidia GeForce GTX 1070 atau AMD RX Vega 56. Game versi pre-alpha preview akan membutuhkan kapasitas memori 4GB dengan RAM minimal 8GB.(MMI)