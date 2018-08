Skyegrid, Startup Lokal Penyedia Game Streaming

Medcom.id pernah memberitakan sebuah layanan cloud game yang telah dihadirkan, seperti NVIDIA Geforce Now, PlayStation Now, dan yang terbaru adalah yang tengah dikembangkan Xbox dan Google.Kini layanan serupa dihadirkan di Indonesia lewat startup lokal bernama Skyegrid yang ingin memfasilitas gamer di Indonesia untuk bisa memainkan game terbaru kelas AAA tanpa harus memiliki perangkat gaming mumpuni."Selama ini, untuk memainkan game AAA, kita membutuhkan konsol game, misalnya PlayStation, Xbox, atau PC berspesifikasi tinggi. Tapi, tak semua orang mampu membelinya. Inilah alasan saya dan teman-teman tergerak menciptakan solusi bernama Skyegrid," jelas CEO Skyegrid Rolly Edward saat meresmikan layanannya di Balai Kartini, Jakarta, kemarin.Rolly bersama rekannya menawarkan solusi bagi gamer untuk memainkan game AAA tanpa harus menegluarkan biaya lebih banyak untuk menyediakan perangkat gamingt sesuai system requirement yang dibuthkan game.Jadi gamer nantinya hanya membutuhkan perangkat gaming dengan system requirement yang ditentukan Skyegrid, bukan game yang diingankan. Berbekal koneksi internet dan layanan cloud Skyegrid, gamer cukup berlangganan layanannya dan memainkannya secara streaming.Rolly menyebutkan bahwa paket berlangganan di Skyegrid tersedia mulai dari Rp179 ribu untuk durasi berlangganan selama 30 hari. Harga tersebut jauh lebih murah ketimbang harus menyediakan perangkat gaming serta membeli game yang ingin dimainkan."Bayangkan seseorang harus membeli sebuah konsol game, misalnya Sony PlayStation 4 (500GB) seharga Rp3,5 juta, lalu perlu satu unit TV yang harga rata-ratanya Rp2,5 juta untuk ukuran 32 inci, belum lagi gamenya yang rata-rata seharga Rp300 ribu. Jika ditotal, seseorang tersebut harus merogoh kocek Rp6,3 juta," jelas Rolly.Sejauh ini Skyegrid sudah menyediakan 50 game kelas AAA terpopuler dari 25 publisher game ternama seperti Ubisoft, CD Projekt, Epic Games, 2K, dan banyak lagi.Layanan Skyegrid sudah bisa diunduh di PC atau laptop berbasis Windows dan MacOS, sampai PS4 dan Xbox One. Layanan Skyegrid juga tersedia untuk perangkat Android dan iOS.(MMI)