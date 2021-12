Telkomsel Umumkan Peraih Dunia Games Awards 2021

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Telkomsel lewat Dunia Games berkomitmen tidak hanya hadir sebagai penyedia layanan telekomunikasi dan digital juga industri game yang saat ini bertumbuh di global maupun Tanah Air.Awal bulan Desember, Dunia Games membuka voting untuk peraih penghargaan Dunia Games Awards 2021. Pada akhir pekan ini Dunia Games Awards (DGA) 2021 resmi berlangsung dan ditayangkan secara eksklusif di aplikasi MAXStream serta channel YouTube Dunia Games dan Telkomsel.Di kesempatan tersebut Dunia Games Awards memberikan penghargaan kepada para pemenang di 16 kategori DGA 2021 dan kategori Lifetime Achievement. Vice President Digital Lifestyle Telkomsel, Nirwan Lesmana berharap ajang penghargaan ini menjadi stimulus bagi perkembangan industri games dan esports di Tanah Air.“Penyelenggaraan DGA 2021 ini bukan sebatas pemberian apresiasi dari Telkomsel, tapi juga membuka peluang kolaborasi lebih luas bagi seluruh elemen di industri ini dengan memanfaatkan solusi teknologi terintegrasi guna mendorong kemajuan ekonomi kreatif Indonesia,” ujarnya.Pada penyelenggaraan DGA 2021 Telkomsel memberikan apresiasi kepada gamers, atlet esports profesional, content creator, esports organizer, publisher dan developer game lokal, celebrity gamers hingga fans club esports yang akan terbagi ke dalam 17 kategori.Berikut ini adalah daftar para peraih Dunia Games Awards 2021 yang berasal dari berbagai aspek industri games dan esports Indonesia:Male Esports Player of the Year : BTR LuxxyFemale Esports Player of the Year : EVOS CaramelGame of the Year : Mobile Legends Bang BangEsports Team of the Year : EVOSPublisher Tournament of the Year : MPL IDNon-Publisher Tournament of the year : Dunia Games League 2021Gaming Content Creator of the year : Windah BasudaraIndonesian Game of the year : LokapalaGame Publisher of the Year : MoontonCosplayer of the Year : KameaamEsports Fans Club of the Year : EVOS FamsCaster of the Year : Clara MongstarEsports Coach of the Year : EVOS ZeysEsports Brand Ambassador of the Year : EVOS RachelCelebrity Gamer of the Year : Tretan MuslimRookie of the Year : EVOS FerxiicLifetime Achievement : Eddy LimTerpilihnya Eddy Lim yang merupakan Founder & Former President of Indonesia Esports Association (IESPA) (2013-2021) sebagai penerima Lifetime Achievement DGA 2021 tak terlepas dari besarnya kontribusi dan dedikasi yang telah diberikan dalam memajukan industri game dan esports di Tanah Air selama ini.Tidak cuma menggelar DGA 2021, Telkomsel melalui platform konten video-on-demand MAXstream turut menghadirkan konten dokumenter orisinal berjudul “Indonesian Esports Legend-Push It Down!” yang dapat disaksikan secara eksklusif di MAXstream.Telkomsel ingin menunjukkan perkembangan industri game dan esports Indonesia yang semula dipandang sebelah mata hingga dapat berkembang menjadi salah satu sektor yang berkontribusi pada pendapatan domestik bruto (PDB) tahun 2020.“Industri gaming dan esports Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk terus tumbuh. Bahkan berpotensi menjadi salah satu kekuatan ekonomi digital nasional di masa depan. Tapi dibutuhkan komitmen kita bersama untuk bisa mewujudkan hal tersebut,” ungkap Nirwan.