Magic: The Gathering Bawa Kembali Dungeons & Dragons

Jakarta: Game kartu (tabletop) tertua dan terlaris Magic: The Gathering (MTG) dari Wizard of the Coast kembali membawa set gameplay baru hasil kolaborasi dengan seri legendaris Dungeon & Dragons lewat Commander Legends: Battle for Baldur’s Gate.Kehadiran set gameplay kartu terbaru ini meneruskan seri sebelumnya yaitu set Commander Legends yang dirilis pada tahun 2020. Pihak Wizard of the Coast mengklaim bahwa set terbaru akan dirilis eksklusif untuk beberapa negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia.Pemain akan dapat memiliki kotak dadu dengan branding khusus untuk setiap pembelian collector booster box. Di sini akan disajikan petualangan menuju Baldur’s Gate, sebuah kota metropolis paling berpengaruh di Forgotten Realms.Posisinya sebagai sebuah kota pusat perdagangan, Baldur’s Gate menarik para pedagang yang ingin menjadi kaya-raya, pengungsi yang miskin, dan berbagai karakter lain dari seluruh penjuru Faerûn untuk mengadu nasib mereka di dalam kota dengan tembok raksasa ini.Di seri Commander Legends diberikan kebebasan bagi pemain untuk merangkai karakter masing-masing. Sebuah set yang dirancang khusus untuk format Draft, Battle for Baldur’s Gate tidak mengikuti aturan Singleton seperti dalam aturan tradisional commander dengan memperbolehkan 2 kartu yang sama atau lebih berada di dalam sebuah deck.Elemen permainan roleplay yang diadaptasi dari D&D terlihat pada Backgrounds, sebuah jenis enchantment yang baru. Kartu Legendary Background menampilkan latar belakang kisah sang Commander yang dimainkan.Setiap kartu Background memberikan bonus \ kepada Commander. Bonus ini hadir dalam bentuk kemampuan baru atau tambahan kekuatan atau ketangguhan pada Commander. Fitur khas Dungeon and Dragons yaitu kemampuan Initiative juga akan dihadirkan dengan konten baru.Kemampuan baru Initiative tersebut memungkinkan tiga bonus signifikan: Pertama, setiap kali pemain mengambil Initiative, mereka menjelajah ke Undercity (Undercity adalah kartu dungeon baru).Kedua, pemain dengan Initiative akan menjelajah Undercity kembali di awal tahap upkeep mereka. Ketiga, kekuatan beberapa kartu pada set akan meningkat jika pemain memiliki Initiative.