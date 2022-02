Attack on Titan Muncul di Game Call of Duty, Kolaborasi Kedua

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Franchise game Call of Duty dari Activision yaitu Call of Duty: Vanguard dan Warzone bakal segera mendapatkan konten terbaru. Kali ini mereka berkolaborasi dengan serial anime yang sedang populer, Attack on Titan.Activision bersama Hajime Isayama dan Kodansha akan menghadirkan konten bertema karakter Titan ke dalam dua seri game tersebut, tidak kurang ada 10 item unik yang akan disajikan. Kolaborasi ini hadir bertepatan jelang musim terakhir dari serial anime ini.Di kolaborasi ini gamer Call of Duty: Vanguard dan Warzone bisa mendapatkan operator skin berupa Armored Titan untuk karakter Roland Zeimet dari Task Force Barbarian. Pelengkapnya, di sini juga tersedia skin untuk senjata.Gamer bisa mengumpulkan blueprint untuk mendapatkan Ultra Rare Armored Strength Assault Rifle dengan tampilan tengkorak dan daging khas karakter Titan. Tersedia juga Legendary Colossus Sniper Rifle dengan tema yang sama dan senjata terbaru yaitu Anti-Personnel Pistol.Di kolaborasi ini juga tersedia konten bundling seperti emblem legendary berupa Paradis Lost, charm epic Titan Serum, dan wall spray Wall Titan. Di kategori Legendary Item juga terdapat jam tangan Die-urnal, calling card The Thunder Spears, dan highlight intro The Unstoppable Force untuk pelengkap tema Attack on Titan.Paket skin Armored Titan dan dua blueprint senjata tadi disedakan dalam paket Mastercraft Bundle yang dikutip dari laporan situs Dot Esports bisa dibeli in-game dengan nilai 2.400 COD point.Kolaborasi antara Call of Duty Activision dengan serial Attack on Titan merupakan yang kedua kalinya setelah sebelumnya hadir lewat skin Levi Ackerman. Serial anime ini diketahui memiliki basis penggemar yang besar di luar Jepang dan bisa disaksikan lewat Netflix.