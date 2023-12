Game Fenomenal Terbaru, TheFinals Gaet 10 Juta Pemain dalam 2 Minggu

Advertisement

(MMI)

Jakarta: Game FPS terbaru dan memiliki konsep yang unik, The Finals berhasil dapatkan 10 juta pemain aktif dalam dua minggu jelang perilisan. Game ini merupakan game besutan Embark dengan konsep pengumpulan uang terbanyak, sehingga tim yang berhasil mengumpulkan uang terbanyak, maka ia yang menjadi pemenangnya.Selain menghadirkan konsep yang unik, The Finals sendiri merupakan game free-to-play, sehingga hal ini yang membuat game ini menjadi gemar untuk dimainkan. Jika membahas tentang mekanisme permainan, para pemain merasakan berbagai game yang digabungkan dalam The Finals.Untuk movement, game ini banyak yang mengatakan terinspirasi dari Apex Legends. Hal ini didasari dari kamu sebagai pemain dimungkinkan untuk melakukan slide layaknya game Apex Legends. Kemudian, berbagai skill seperti Dome, Jump Pad, Grappling Hook merupakan skill yang terinspirasi dari beberapa karakter dari Apex Legends.Kemudian, untuk offensive dan defensive dari game The Finals terinspirasi dari Rainbow Six Siege. Bahkan, game ini memungkinkan kamu untuk merubuhkan satu bangunan penuh untuk mengambil uang yang sedang di cashout oleh tim lawan. Maka dari itu, ini menjadi salah satu game ‘Barbar’ yang seru untuk dimainkan.Pada awalnya, Embark sendiri sudah merilis versi beta yang bisa diaminkan oleh para pemain, dan beta tersebut terbuka untuk umum. Dengan menghadirkan trailer yang menarik, banyak pemain yang penasaran dengan game yang satu ini, sehingga banyak pemain yang berbondong-bondong mencoba game The Finals.Embark berhasil menghadirkan game dengan konsep yang unik, dengan potensi terbaik. Untuk berbagai desain dari skin yang dihadirkan juga cukup menarik, dan kami juga menjadi salah satu yang mencoba game ini, dan impresi singkat kami juga mengatakan bahwa game ini memiliki potensi yang baik untuk dikembangkan.Bagi para pemain yang ingin memainkan game ini maka bisa menggunakan PC, Playstation 5, dan Xbox Series X/S. Game ini bisa kamu dapatkan secara gratis, dan bisa kamu aminkan bersama dengan teman kamu yang menggunakan platform berbeda.