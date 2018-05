Call of Duty: Black Ops 4 Kembali Bawa Perks dan Scorestreak

Call of Duty: Black Ops 4 memang baru akan melakukan global launch di bulan Oktober nanti, tapi di tanggal 17 Mei Activision akan menggelar acara komunitas untuk memperkenalkan game tersebut.Tinggal menghitung hari untuk mendapatkan gambaran mengenai seri terbaru dari Call of Duty tersebut baru. Akun Twitter developer Treyarch Studios memberikan sedikit bocoran fitur yang akan hadir di mode multiplayer Call of Duty: Black Ops 4 yakni Perks dan Scorestreak.Cuitan tersebut diunggah Treyarch Studios karena di seri sebelumnya yang dirilis yakni Call of Duty: WWII fitur kedua fitur tersebut hilang, dan dianggap oleh penggemarnya menghilangkan unsur keseruan game tersebut, dikutip dari GameSpot.Dalam cuitan yang dibuat, Treyarch Studios menampilkan logo atau ikon dari beberapa Perks dan menjamin fitur itu kembali lagi. Perks merupakan kemampuan yang setiap pemain bisa membekali karakternya sesuai dengan keinginannya, sehingga membuat karakter setiap pemain berbeda berdasarkan kombinasi Perks yang digunakan.Sementara Scorestreaks adalah bonus ketika pemain berhasil melakukan beberapa misi atau menghabisi musuh beberapa kali tanpa tewas alias killstreak. Jadi scorestreak akan berisi bonus berupa efek khusus atau serangan yang akan membantu tim pemain menghabisi musuh dengan lebih cepat.Hngga saat ini belum ada informasi resmi dari pihak terkait mengenai mode singleplayer termasuk jalana cerita yang akan disuguhkan. Beberapa waktu lalu Medcom.id sempat mengabarkan bahwa Call of Duty: Black Ops 4 kemungkinan tidak hadir langsung dengan mode single player (MMI)