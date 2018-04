Grand Final Tim Profesional AOV Indonesia Siap Digelar

Akhir tahun lalu, Garena Indonesia telah mengumumkan akan dimulainya kompetisi Arena of Valor (AOV) yang diberi nama AOV Star League 2018 Season 1.Hal menarik dari komeptisi kali ini adalah pesertanya hanya terdiri dari tim esport atau pemain profesional Indonesia yang sudah sering tampil di kompetisi game Arena of Valor, dan di bulan Januari 2018 lalu rangkai kompetisi ini dimulai.Kini Garena Indonesia kembali memberikan update bahwa laga Grand Final dari AOV Star League (ASL) 2018 Season 1 akan berlangsung pada bulan Mei, dan bisa disaksikan langsung oleh penggemarnya di Mal Taman Anggrek, Jakarta Barat, pada 5-6 Mei 2018.Laga Grand Final tersebut akan diisi oleh pertandingan dari empat tim yang berhasil dari babahk kualifikasi awal yang terdiri dari total 10 tim. Delapan tim di antaranya sudah memiliki prestasi.Empat tim tersebut di antara terdiri dari urutan pertama diisi EVOS, Bigetron, GGWP.ID, dan Saudara e-Sports. Apabila Anda cukup menggemari game ini dan mengikuti perkembangannya tentu nama empat tim tadi sudah sangat sering terdengar.Tentu saja dengan digelarnya pertandingan untuk tim profesional, Garena Indonesia ingin mencari yang terbaik dari Indonesia untuk menjadi perwakilan Tanah Air di kompetisi AOV tingkan internasional yang nanti akan digelar.Peserta tidak hanya akan memperebutkan hadiah total uang tunai sebesar Rp1,6 miliar tapi empat tim tersebut juga akan memperebutkan gelar tim terbaik untuk menjadi Tim Nasional Indonesia di ajang turnamen internasional AOV World Championship 2018 di Los Angeles AS nanti.(MMI)