Game The Lord dari Gravity Game Link Resmi Diluncurkan

Jakarta: Gravity Game Link akhirnya resmi meluncurkan game mobile terbaru mereka yaitu The Lord: Age of Renaissance yang sempat menggelar tahap Closed Beta pada bulan Juni lalu.“The Lord akan menjadi game mobile non-Ragnarok pertama yang ber-genre strategi yang diluncurkan oleh Gravity Game Link. Sebelumnya, selain di Indonesia, game ini sudah dirilis dengan versi negara lain di Asia Tenggara,” President of Gravity Game Link, Harry Choi.Dia mengklaim bahwa gameplay The Lord: Age of Renaissance sangat mudah dipahami dengan spesifikasi yang ramah alias ringan untuk smartphone sehingga sangat cocok untuk gamer di Asia Tenggara terutama Indonesia.Game ini menjadikan gamer sebagai seorang raja yang akan diuji kemampuannya dalam mengatur strategi tidak cuma berperang tapi juga membangun kerajaan yang makmur. Gamer sebagai seorang raja juga akan didampingi puluhan permaisuri dengan ragam narasi atau cerita dan sejumlah panglima perang lengkap dengan narasi politik kerajaan.The Lord: Age of Renaissance tetap memasukan elemen latar sejarah dari masa Abad Pertengahan. Gamer bisa bertemu dengan sosok historis seperti Leonidas dari Sparta, Alexander The Great, Ksatria Meja Bundar Lancelt, hingga Genghis Khan sebagai karakter Hero yang membantu raja memimpin pasukan saat berperang.Setiap karakter Hero akan menyajikan kemampuan berbeda-beda yang bisa diandalkan untuk menciptakan strategi berperang. Gravity Game Link pemain akan mendapatkan pengalaman game strategy yang berbeda dari The Lord: Age of Renaissance.Di kesempatan grand launching The Lord: Age of Renaissance juga tersedia hadiah senilai Rp50 juta yang terdiri dari motor Yamaha Gear 125, laptop Lenovo Ideapad Slim 3 14, Huawei Matepad R, Samsung Galaxy M32, dan banyak lagi yang bisa didapatkan dengan cara bermain hingga memiliki karakter yang bergelar Viscount 1 selama periode event hingga 9 September 10 Oktober 2021.