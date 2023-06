Final Fantasy XVI Sukses Terjual 3 Juta Kopi, Padahal Khusus PS5

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kesuksesan Final Fantasy VII alias FF7 Remake tampaknya masih berpengaruh kepada seri terbaru yaitu Final Fantasy XVI atau mudahnya FF 16. Square Enix berhasil membuat gamer penasaran dan meyakini game tersebut akan sangat bagus.Hal ini terlihat dari angka penjualan game Final Fantasy XVI yang sudah diluncurkan sejak tanggal 22 Juni 2023. Game ini diklaim berhasil terjual hingga tiga juga kopi. Padahal game tersebut eksklusif atau hanya tersedia untuk PlayStation 5.Informasi ini dibagikan langsung oleh akun Twitter resmi Final Fantasy XVI. Banyak pihak yang sepakat bahwa penjualan ini merupakan prestasi yang boleh dibanggakan oleh Square Enix. Apabila game ini tersedia juga di PS4 tentu angka penjualannya bisa lebih besar lagi.Faktor lain yang mendukung kesuksesan penjualan game ini mungkin juga berasal dari kesempatan gamer untuk memainkan versi demo Final Fantasy XVI yang sudah tersedia sejak tanggal 13 Juni 2023Pada versi ini, para pemain akan alur cerita pada versi prolog. Kemudian, yang membuat versi demo istimewa adalah progres dari demo bisa dibawa ke versi full game.Tidak lupa, pada versi demo ini para pemain juga bisa mendapatkan kemampuan-kemampuan yang bervariasi dan mereka juga diberikan special battle demo yang memungkinkan para pemain bisa mencicipi potensi penuh dari Final Fantasy XVI.FFXVI mengambil latar tempat di dunia Valisthea, dan secara dasar bahwa Valisthe mempunyai dua kontinen utama yakni, Storm to the west dan Ash to the east.Setelah itu, pada kawasan Storm mempunyai lima negara besar di dalamnya, diantara lain The Grand Duchy of Rosaria, The Holy Empire of Sanbreque, dan The Dahlmekian Republic.Sayangnya, belum diketahui tanggal ketersediaan game Final Fantasy XVI untuk PC. Pada trailer yang disajikan di acara Playstation Showcase sempat disebutkan bahwa game juga akan tersedia untuk PC.Rencana tersebut juga disampaikan oleh produser Final Fantasy XVI dari Squar Enix yaitu Naoki Yoshida. Sony Interactive Entertainment sendiri sudah berjanji akan lebih banyak membawa game eksklusif mereka ke PC.