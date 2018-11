Penjualan Thronebreaker: The Witcher Tales tak Memuaskan

Spin-off dari The Witcher yakni Thronebreaker: The Witcher Tales dikabarkan tidak terlalu memuaskan sejak dirilis pada 23 Oktober 2018 lewat GOG. Layanan ini juga milik pembuat game tersebut.CD Projekt Red menjelaskan dalam laporan finansial kuartal ketiga yang baru saja diumumkan ke investor. Penjualan Thronebreaker: The Witcher Tales tidak mencapai target meskipun mendapatkan respons positif dari gamer dan media.Thronebreaker: The Witcher Tales sendiri dirilis secara ekslusif via GOG. Menurut CEO CD Projekt Red Adam Kicinski kepada investor, jangkauan penjualan di GOG memang tidak sebesar Steam.Thronebreaker: The Witcher Tales sendiri dijadwalkan rilis via Steam tanggal 9 November 2018. Berkaca dari penjelasan Kicinski, diduga kuat bahwa penjualan lewat GOG tidak lebih besar dari Steam meskipun dirilis lebih awal.Kicinski tidak ingin mengambil alasan bahwa lesunya penjualan dari game Thronebreaker: The Witcher Tales disebabkan oleh kehadiran Cyberpunk 2077 yang lebih dinantikan. Menurutnya, game Thronebreaker: The Witcher Tales merupakan sesuatu yang baru bagi mereka.Dia mengakui tidak ingin menyalahkan kondisi finansial yang buruk sebagai kegagalan game Thronebreaker: The Witcher Tales. Ddia menyebut mungkin saja target atau ekspektasi CD Projekt Red yang terlalu tinggi.(MMI)