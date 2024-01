The Elder Scrolls II: Daggerfall Hidup Lagi di Daggerfall Unity

Advertisement

(MMI)

Jakarta: The Elder Scrolls II: Daggerfall, telah sepenuhnya di-remake dalam Unity oleh sekelompok penggemar. Ini bukan sekadar nostalgia, pembaruan RPG klasik 1996 ini menawarkan peningkatan kualitas dan grafis yang layak dicoba oleh penggemar RPG Bethesda, serta dukungan mod yang menarik.Proyek ini dimulai lebih dari satu dekade lalu oleh Daggerfall Workshop, dengan tujuan membuat ulang game dalam engine yang lebih modern secara open-source. Kini, tujuan tersebut telah terwujud dengan rilis Daggerfall Unity 1.0. Semua konten Daggerfall asli hadir, namun dengan fitur-fitur baru yang membuatnya lebih mudah dinikmati oleh pemain modern, seperti:1. Kontrol first-person yang diperbarui2. Dukungan untuk monitor resolusi tinggi3. Opsi terjemahan tambahan4.. Jarak pkamung yang ditingkatkan5. Pencahayaan modern yang membuat visual retro terasa baruRPG Bethesda tidak akan terasa lengkap tanpa dukungan mod, dan Daggerfall Unity juga mendukungnya. Mod opsional seperti D.R.E.A.M. (Daggerfall Remastered Enchanted Art Mod) meningkatkan visual game, dan menurut situs Daggerfall Unity, "melampaui restorasi dan memperbaiki keanehan, bug, serta meningkatkan variasi/kualitas di mana pun memungkinkan."Para penggemar bahkan membuat quest baru, guild baru untuk bergabung (seperti guild Arkeolog), dan mod-mod yang mengubah gameplay fundamental seperti Physical Combat and Armor Overhaul, yang mengganti sistem armor lama menjadi sistem yang mengurangi kerusakan yang diterima pemain.Perlu diketahui juga bahwa remaster ini sepenuhnya gratis! Yang perlu kamu lakukan adalah:1. Klaim copy gratis Daggerfall versi DOS dari Steam (atau tempat lain)2.Download dan unzip Daggerfall Unity versi terbaru3.Arahkan Daggerfall Unity ke lokasi file Daggerfall versi DOSDaggerfall Workshop mengatakan bahwa remaster "akan menangani yang lainnya." kamu dapat mempelajari lebih lanjut dan mengunduh game melalui situs web Daggerfall Workshop. Versi sebelumnya dengan 36 mod pra-instal juga tersedia untuk diunduh di GOG.Bagi yang belum pernah memainkan game Bethesda yang lebih awal, Daggerfall Unity adalah kesempatan yang bagus untuk mencobanya. Game ini tergolong salah satu game yang cukup besar, dengan dunia seluas Inggris dan lebih dari 15.000 kota.Jika kamu ingin membandingkan dunia Daggerfall dengan game Elder Scrolls selanjutnya seperti Skyrim, terdapat beberapa orang telah membuat perbandingan yang cukup menarik, dan kamu bisa lihat di sini Mengenai kapan seri The Elder Scrolls akan mendapat entri baru, kabar baiknya adalah The Elder Scrolls VI secara resmi dalam pengembangan awal. Namun, mantan kepala penerbitan Bethesda Pete Hines mengatakan tahun lalu bahwa informasi lebih lanjut tentang RPG yang ditunggu-tunggu itu tidak akan datang selama "beberapa tahun."The Elder Scrolls VI dilaporkan tidak akan diluncurkan di konsol PlayStation, meskipun dengan rencana yang masih bertahun-tahun ke depan, hal ini masih bisa berubah.