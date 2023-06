Suga BTS dan Halsey Dipercaya Blizzard Rilis Musik Video Game Diablo IV

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Seri terbaru dari franchise game fenomenal Diablo yaitu Diablo IV per hari ini, 6 Juni 2023, resmi dirilis oleh Blizzard Entertainment. Game ini dirilis di banyak platform sekaligus, mulai dari PC, Xbox Series X/S dan Xbox One, serta PlayStation 4 dan PlayStation 5.Di hari peluncurannya, Blizzard Entertainment juga mengumumkan kolaborasi dengan musisi terbaik yaitu Halsey dan Suga BTS. Kedua musisi ini sebelumnya juga sudah sepat berduet bersama formasi komplit dari BTS.Satu lagi berjudul “Lilith” yang dinyanyikan kedua musisi pada album terbaru Halsey “If I Can’t Have Love, I Want Power” kini dihadirkan dalam video musik yang terinspirasi dari tema dalam game Diablo IV.Tema tersebut bisa disaksikan dalam video musik berjudul “Lilith (Diablo IV Anthem). Video yang disutradari oleh Henruy Hobson mengambil lokasi di gereja Chapelle des Jésuites (Jesuits' Chapel) in Cambrai, France.Bagian dalam dari langit gereja di dalam video terlihat menampilkan mural yang terinspirasi dari kisah dan adegan di dalam game Diablo IV. Judul lagu tersebut juga sangat pas dengan karakter antagonis utama di dalam game ini.“Saya sangat bangga bisa berkolaborasi dengan Suga BTS dalam mengubah versi dari Lilith untuk Diablo IV! Kami menghabiskan banyak waktu untuk mengerjakan semuanya, sejak lama saya juga ingin mewujudkan konsep ini bersama Suga,” kata Halsey.Lilith digambarkan sebagai sosok dari mitologi peradaban Mesopotamia dan Yahudi. Pada game Diablo IV sosok Lilith merupakan putri dari Mephisto, Lord of Hatred dan saudari Lucion.Bocoran yang beredar menyebutkan bahwa Lilith seakan memberontak dari pihak Lord of Hatred. Plot ini akan menawarkan cerita yang menarik dan baru dari tiga seri game Diablo sebelumnya.“Tema dari Diablo IV tersebut merupakan kulminasi terbaik dari Halsey dan Suga dalam menampilkan dunia dari Diablo dan mewakilinya dalam musik mereka,” kata General Manager Diablo di Blizzard Entertainment, Rod Fergusson.