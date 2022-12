Lyto Segera Rilis Game Luna Online: New World di Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Publisher game online ternama yaitu Lyto Game akan segera merilis game terbaru untuk platform PC yang mengusung genre MMORPG, namanya Luna Online: New World. Mereka baru saja mengumumkan pembukaan tahap pra-registrasi.Luna Online: New World menghadirkan game online bertema fantasi dengan desain dunia dna karakter yang menggemaskan. Di sini hadir tiga ras terkuat yaitu Human, Elven, dan Demon.“Dengan dirilisnya Luna Online: New World kami percaya kami dapat menghadirkan suatu pengalaman baru yang dinanti oleh seluruh penggemar game MMORPG di seluruh Indonesia,” kata founder PT Lyto Datarindo Fortuna, Andi Suryanto.Luna Online: New World: menghadirkan fitur Clas 50++ yang menghadirkan berbagai macam Class Job sehingga bisa menciptakan Job Class yang sesuai dengan keinginan. Di sini juga dihadirkan ragam mode gameplay.Guild War menawarkan fitur untuk menciptakan atau bergabung dengan Guild dan bersaing dengan Guild lain. Di mode Castle Siege menghadirkan perebutan tahta terbaik dan hanya yang terkuat yang bisa memiliki Castle serta hadiah spesial.Luna Online: New World juga masih menawarkan mode pertarungan PvP. Di fitur sosial ada Date Dungeon yaitu leveling bersama dengan pasangan in-game. Di sini juga ada Wahana Bermain dengan efek Buff tambahan, mode dekorasi rumah untuk membangun rumah impian di dalam game.Tidak hanya melakukan petualangan atau bertarung dengan pemain lain. Kegiatan lain seperti memancing dan berladang juga bisa dilakukan untuk mendapatkan item langka. Di fitur kosmetik pemain bisa mengubah kostum set karakter serta menggunakan tunggangan.Di tahap pra-registrasi, Lyto menggelar milestone dengan hadiah item in-game yang menarik pada setiap angka jumlah pemain yang melakukan pra-registrasi Luna Online: New World.