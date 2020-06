Industri Game Kompak Tunda Event dan Update, Dukung Anti-Rasisme

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

An official statement from EA SPORTS pic.twitter.com/MKdgJjvKJB — Madden NFL 20 (@EAMaddenNFL) May 31, 2020

Jakarta: Pelaku industri game kini sepakat untuk tidak menggelar event atau pengumuman terbaru selama kisruh di Amerika Serikat yang diakibatkan peristiwa rasisme kasus kematian George Floyd oleh Kepolisian Minneapolis, Minnesota.Apabila Sony PlayStation yang pertama menyatakan menunda acara pengumuman game terbaru untuk PlayStation 5 yang sedianya digelar pada 5 Juni 2020. Kini banyak pelaku industri game yang juga mengambil langkah sama.Langkah ini sebagai bentuk rasa duka dan dukungan perlawasan gerakan rasisme di Amerika Serikat. Semua pelaku industri game sepakat bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk membuat perayaan dari industri yang punya misi membuat siapapun berbahagia.Dikutip dari GameSpot, EA Sports mengambil langkah yang sama. Hal ini diketahui dari cuitan akun resmi game Madden NFL 20 buatan Electronic Arts."Kami menyatakan berdiri bersama komunitas kulit hitam dan African American dari gamer, kolega, dan mitra kami. Kami akan mencari waktu lain yang tepat untuk membahas football karena saat momen ini jauh lebih besar dibandingkan game, lebih besar dibandingkan olahraga," tulis pernyataan resmi EA Sports.EA Sports diketahui sempat menbuat rencana untuk merilis game Madden NFl 21 pada tanggal 11 Juni pada acara online bertajuk EA Play 2020. Belum diketahui apakah rencana ini ditunda atau tidak. Unggahan serupa juga dibuat oleh akun Twitter Riot Games.Riot Games menyuarakan dukungan yang tidak berbeda seperti EA Sports. Mereka menyatakan berdiri bersama komunitas kulit hitam di Amerika Serikat dalam melawan ketidak adilan dan kebencian yang terkait rasisme. Riot Games sendiri diketahui baru saja merilis game tactical shooter pertamanya yaitu Valorant kemarin.Developer game ternama Naughty Dog yang berencana merilis game terbarunya, The Last of Us Part 2 pada tanggal 19 Juni 2020 juga menyatakan sikap yang sama. Mereka bahkan memberikan donasi kepada komunitas setempat dan mengajak gamer untuk melakukan kegiatan amal mendukung perjuangan melawan rasisme.Activision Blizzard juga melakukan hal yang sama. Mereka juga sudah mengumumkan dilakukan penundaan rilis update konten ke game Call of Duty: Modern Warfare (2019), CoD: Warzone, dan CoD Mobile.(MMI)