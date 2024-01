Mengenal Alur Cerita Kazuma Kiryu dari Like a Dragon: Infinite Wealth

Advertisement

Jakarta: Sega sudah memperkenalkan game terbaru mereka dari dunia Yakuza, yakni Like a Dragon: Infinite Wealth. Kali ini, Sega memberikan beberapa hal yang wajib diketahui oleh para penggemar untuk alur cerita dari Kazuma Kiryu. Mengingat bahwa Kazuma Kiryu merupakan salah satu tokoh utama yang juga digemari oleh para pemain.Ending Notes, menjadi alur cerita tambahan untuk game yang satu ini. Perlu diketahui, itu merupakan cerita yang difokuskan untuk Kazuma Kiryu. Mengingat juga bahwa ia merupakan mantan Yakuza yang sudah seharusnya menikmati sisa masa hidupnya, tetapi layaknya seorang Yakuza, ia akan bertemu dengan beberapa tantangan.Kemudian, Kiryu juga pada akhirnya diminta oleh teman-temannya untuk membuat sebuah bucket list. Secara singkat, bucket list merupakan sebuah daftar-daftar yang ingin dilakukan atau dimiliki oleh Kiryu. Jadi, kamu sebagai pemain ditugaskan untuk membantu Kiryu dalam memenuhi semua bucket list yang ia sudah tulis atau daftarkan.Selama melakukan pemenuhan Bucket List, Kiryu akan bertemu dengan tokoh-tokoh yang pernah ia temukan di masa lalunya. Perlu diketahui, tokoh-tokoh tersebut akan hadir dan memberikan sebuah konflik atau justru bisa memberika keuntungan bagi Kiryu sendiri.Maka dari itu, kamu akan dibantu dengan sebuah fitur yang dinamakan Life Links. Itu merupakan sebuah fitur yang memudahkan kamu untuk mengetahui kehidupan dari tokoh yang ditemukan oleh Kiryu, sehingga untuk pemain baru akan mudah mengikuti cerita dari game yang satu ini.Berbagai aktivitas yang ikonik dari game juga akan kembali dihadirkan, salah satunya adalah Karaoke. Mengingat bahwa Kiryu memang hobi melainkan karaoke, sehingga kini ia juga bisa melakukan karaoke dan bersenang-senang.Game ini bisa kamu mainkan menggunakan platform Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, dan juga PC. Kemudian, Like a Dragon: Infinite Wealth akan segera rilis pada 26 Januari 2024 mendatang.