Game Buatan Indonesia Ini Diduga Tertipu Publisher Luar

Jakarta: Kabar kurang enak terdengar dari industri game Tanah Air. Game berjudul A Space for the Unbound yang diumumkan pertama kali di tahun 2020 oleh Toge Productions dan Mojiken Studio akan tertunda hingga waktu yang tidak diketahui.Di internet, developer atau pembuat game mengaku hal ini terjadi akibat kondisi yang menimpa pengembangan game. Mereka mengaku telah menjadi korban penipuan oleh sang publisher yaitu PQube terkait dana yang diterima untuk pengembangan game.A Space for the Unbound sendiri menyajikan gameplay interaktif dengan kisah model slice-of-life. Di sini disajikan latar pemukiman kawasan daerah di Indonesia pada era tahun 1990 dan ditampilkan lewat gaya visual pixel art yang menarik.Diceritakan dua pelajar SMA yang memiliki kekuatan supernatural yang juga harus berhadapan dengan rasa cemas dan depresi di usia mereka. Di sini gamer bisa mengeksplorasi semua interaksi dengan benda dan karakter di dalamnya.Di halaman Steam, game A Space for the Unbound versi Prologue sudah tersedia gratis untuk di-download dan dimainkan. Versi ini masih dirilis langsung oleh Toge Productions sebagai publisher dan menerima ulasan sangat positif.Menurut pernyataan yang diunggah ke media sosial, PQube telah menyelewengkan dana yang diterima oleh publisher asing tersebut. Dana tersebut merupakan dana hibah, diterima sebagai bantuan dan penghargaan bagi keberagaman studio di dalam industri game.Toge Productions dan Mojiken Studio mengklaim bahwa dana tersebut diketahui justru digunakan untuk kepentingan komersial publisher. Bagi yang belum tahu, publisher adalah pihak yang membantu pemasaran sebuah game, makanya studio atau developer kerap menggandeng publisher terutama untuk pasar mancanegara.PQube sendiri telah sering membantu studio game di Indonesia untuk bisa hadir dalam format konsol di luar negeri, di antaranya adalah Kitaria Fables, Valthirian Arc: Hero School Story 2, dan Potion Permit.