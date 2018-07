DreadOut Ikut Hantui Game Prime 2018

Di antara deretan developer game lokal pada venue utama Game Prime 2018 di Hall Expo Balai Kartini, Jakarta, ada satu booth yang dihiasi warna hitam dan merah menyerupai darah.Ternyata booth tersebut dihuni salah satu developer game lokal asal Bandung, Digital Hapiness, yang terkenal lewat game bernama DreadOut. Game lokal yang berhasil menembus pasar global ini tentunya sudah tidak asing di telinga gamer Tanah Air.Kehadiran DreadOut menghantui Game Prime 2018 tidak lain meramaikan keriuhan hajatan game lokal terbesar di Indonesia. Mereka tidak lagi memamerkan game horor andalan yang dirilis di Steam sejak tahun 2014.Justru mereka memamerkan game horor serupa DreadOut dengan tampilan VR (virtual reality) yang diberi nama DreadEye. DreadEye yang juga sudah tampil di Steam sejak November tahun lalu, menawarkan cerita yang sedikit berbeda tapi masih berisi hantu-hantu dan urban legend khas Indonesia.DreadEye menyajikan pengalaman pemain sebagai seorang dukun yang melakukan prosesi pemanggilan arwah termasuk hantu yang kemudian dilanjutkan dengan petualangan mendebarkan berkomuikasi dengan seluruh hantu khas Indonesia.Kabar baiknya adalah DreadEye ternyata juga masuk sebagai salah satu nominasi penerima penghargaan Gamer's Voice Award di ajang festival budaya, dan film serta pop culture di Texas, Amerika Serikat, yang digelar pada bulan Maret lalu.Tidak sampai disitu, studio Digital Happiness juga membuat pengumuman di booth mereka yang langsung dihadari oleh Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf. Pengumuman tersebut menyebutkan bahwa DreadOut akan diangkat ke layar lebar sebagai DreadOut The Movie.Sang sutradara, Kimo Stamboel yang akan menggarap film DreadOut The Movie mengaku sempat cemas bahwa skrip film ini akan tidak memenuhi ekspektasi gamer DreadOut, hal yang sama seperti dirasakan oleh Rachmad Imron, pendiri dari Digital Happiness."Seperti yang sudah kita ketahui bahwa membuat film adaptasi dari game itu tantangannya adalah sulit memenuhi ekspektasi gamer yang sangat menantikannya. Tantangannya adalah, pengalaman yang disajikan film sangat berbeda dengan versi game," jelas Kimo.Hal yang sama juga disampaikan oleh Imron, tapi dia mengaku beruntung bahwa Kimo sendiri seorang gamer dan telah memainkan game DreadOut. Selain itu Kimo senantiasa mengkonsultasikan skrip DreadOut The Movie ke Imron.Imron dan Kimo menuturkan bahwa DreadOut The Movie akan mengadaptasi game DreadOut tapi dengan jalan cerita yang sedikit berbeda tapi tetap menghadirkan beberapa tokoh dalam game tersebut. Alasannya untuk mendiri hasil yang tidak sesuai ekpektasi gamer dari versi game DreadOut tadi.(MMI)