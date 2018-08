Far Cry 5 Ikut Pasang Mode Zombie

Populer cerita fiksi tentang zombie membuat game Far Cry 5 besutan Ubisoft juga tidak ketinggalan memasukan elemen tersebut.Ubisoft berencana merilis DLC ketiga game Far Cry 5 yang berjudul Dead Living Zombies di tanggal 28 Agustus 2018.Dalam DLC ini, diceritakan salah satu sosok sutradara film bernama Huy Marvel yang pernah melakukan pembuatan film di kota Hope County punya beberapa ide untuk mengembangkan film zombie.Nantinya pemain akan disuguhkan tujuh set arena pertarungan melawan serbuan zombie. Setiap kesuksesan arena tersebut akan membuahkan senjata dan perlengkapan baru yang bisa digunakan dalam story mode Far Cry 5.Tidak sampai disitu, DLC ini juga akan menyediakan item atau konten tambahan yang bisa digunakan dalam untuk mode Map Editor Far Cry 5.Tentunya DLC Far Cry 5 Dead Living Zombie akan dirilis berbayar sama seperti dua DLC sebelumnya, Hours of Darkness, dan Lost on Mars. DLC ini akan dijual Rp116 ribu sebagai add-on dan Rp437 ribu sebagai Season Pass.Game Far Cry 5 pernah diulas oleh Medcom.id. Game ini berhasil menyajikan kualitas grafis dan gameplay yang cukup memuaskan dengan jalan cerita yang menarik.(MMI)